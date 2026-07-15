Война забрала, но время вернуло: реликвия Александра II спустя 80 лет вновь оказалась в Царском Селе

Российская история часто напоминает детектив с очень долгим финалом. Спустя восемьдесят лет в Царское Село вернулись предметы, которые считались утраченными навсегда во время нацистской оккупации. Речь идет о личных вещах императорской семьи, включая книгу из библиотеки Александра II. Эти артефакты прошли через руки испанских аристократов и мадридских антикваров, прежде чем снова оказаться в родных стенах. Реституция сегодня выглядит не как политический жест, а как частная инициатива людей, понимающих ценность исторической памяти.

Фото: commons.wikimedia.org by El Pantera, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Екатерининский дворец

Трофей мадридского маркиза

Книга французского писателя Леона Дюшмена под названием "Саша" была не просто рядовым изданием. Этот роман о придворной фрейлине принадлежал Александру II и хранился в императорской библиотеке Екатерининского дворца. В 1943 году, когда город Пушкин находился под оккупацией, а на позициях стояла испанская Голубая дивизия, томик исчез. Его подобрал среди дворцовых развалин Игнасио де Мельгар и Рохас Альварес де Абреу, 8-й маркиз де ла Регалия. Оставив на форзаце памятную надпись синими чернилами, он увез кусок русской истории в Мадрид.

"Случай с книгой Александра II показывает, что даже в хаосе войны предметы сохраняли свою субъектность. Тот факт, что испанский аристократ осознанно забрал книгу с руин, говорит о понимании статуса этой вещи", — объяснил эксперт Pravda.Ru Алексей Громов.

История совершила круг семь лет назад, когда эксперт по Испании Александр Казачков наткнулся на этот экземпляр в обычном антикварном магазине Мадрида. Владелец бизнеса вряд ли подозревал, что за невзрачной обложкой скрывается императорский экслибрис. Казачков выкупил книгу, а после его смерти вдова коллекционера Ксения Дмитриева решила исполнить его волю и передать раритет музею "Царское Село".

Возвращение фрейлины и врача

Сюжет романа повествует о жизни при дворе, что делает его возвращение в родные интерьеры символичным. Маркиз де ла Регалия, укравший книгу, по иронии судьбы вел свой род от кастильских королей XI века. Получилось, что российский монарх невольно одолжил литературу коллеге по аристократическому цеху на долгие восемь десятилетий. Возвращение артефактов сегодня идет по каналам народной дипломатии, когда наследники участников войны находят в домашних архивах неудобные напоминания о прошлом.

Между военным трофеем и музейным экспонатом пролегает пропасть юридических и этических норм. Большинство предметов искусства вывозилось из пригородов Ленинграда системно, но мелкие личные вещи часто оседали в ранцах солдат.

Предмет История перемещения Роман Фервака "Саша" Мадридский маркиз – букинист – коллекционер Казачков Путеводитель 1909 года Врач Голубой дивизии – дочь врача – ГМЗ

"Мы видим вторую волну возвращений, когда дети и внуки ветеранов очищают свои коллекции от следов войны. Это важный процесс для всей европейской культуры", — отметила специально для Pravda.Ru Екатерина Мельникова.

Чернильница и перо из руин

Вместе с книгой в музей вернулись еще три объекта от другой гражданки Испании. Ее отец служил медиком в той же Голубой дивизии. Среди руин он подобрал путеводитель по Петергофу, фарфоровую чернильницу "Шота Руставели" и гусиное перо. Эти предметы — крошечные детали огромного пазла императорского быта, который был разрушен практически до основания. Каждое такое возвращение восстанавливает фрагмент довоенной экспозиции, уничтоженной артиллерией и грабежами.

"Западная общественность часто забывает о масштабах грабежа советских музеев. Личные инициативы испанских граждан помогают восстановить справедливость без участия громоздких министерств", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru Даниил Лаврентьев.

Сегодня фонды "Царского Села" продолжают поиск сотен тысяч пропавших предметов. Военные архивы Испании и Германии до сих пор хранят свидетельства о том, куда уходили эшелоны с дворцовым имуществом. Небольшие бытовые вещи, такие как чернильницы или книги, помогают историкам реконструировать не только интерьер, но и атмосферу последних дней империи.