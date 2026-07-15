Топливный кризис отступает: в 13 регионах России резко изменилась ситуация на заправках

Ситуация на российском рынке нефтепродуктов начала стабилизироваться: в 13 регионах страны зафиксировано значительное сокращение очередей на автозаправочных станциях. После периода ажиотажного спроса и локальных дефицитов, вызванных профилактическими работами на нефтеперерабатывающих заводах и логистическими сбоями, доступность топлива возвращается к норме. Однако эксперты предупреждают, что говорить о полном преодолении кризиса преждевременно, так как значительная часть производственных мощностей страны всё еще находится в простое.

Фото: Freepik by Designed by Freepik заправка

Регионы, где очереди ушли в прошлое

Данные мониторинга сервисов-локаторов АЗС и топливных карт указывают на заметное улучшение логистики в Центральной России, на Северо-Западе и в ряде восточных территорий. В частности, стабилизация отмечена в Калининградской, Смоленской, Брянской, Иркутской и Новгородской областях. Также напряжение спало на заправках Ямала, Бурятии, Калмыкии и Республики Коми. В Минэнерго подтвердили, что задействованные механизмы перераспределения потоков горючего принесли первые результаты.

"Текущее сокращение очередей — это результат ручного управления поставками, а не системного избытка ресурса. Сейчас крайне важно следить за тем, чтобы локальное затишье не сменилось новым витком дефицита из-за сезонного фактора", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Меры жесткого регулирования: почему ввели лимиты

Для купирования панических настроений региональные власти совместно с вертикально-интегрированными компаниями (ВИНК) применили инструмент нормированного отпуска. Основной мерой стал лимит на заправку в одни руки. Это позволило избежать ситуации, когда перекупщики или обеспокоенные водители вымывали запасы АЗС за считанные часы. Несмотря на непопулярность таких решений, они помогли сохранить топливо для служб экстренного реагирования и общественного транспорта.

"Ограничения на объем заправки — классический способ сбить спекулятивную волну. Для частного автовладельца это неудобство, но для рынка в целом — способ выжить в условиях временного разрыва между производством и потреблением", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Прогнозы и скрытые риски для рынка

Несмотря на позитивные сигналы, общая картина в энергетическом секторе остается сложной. По оценкам Института энергетики и финансов, около трети мощностей по выпуску бензина в России остаются неактивными. Это связано как с плановыми ремонтами, так и с необходимостью адаптации оборудования к новым условиям эксплуатации. Эксперты указывают, что пока заводы не выйдут на 100% загрузку, риск возникновения новых "сухих" зон на карте АЗС сохраняется, что может косвенно затронуть и банковский сектор из-за инфляционного давления.

"Стабилизация наступит лишь тогда, когда предложение устойчиво превысит спрос. Сейчас мы видим управляемую ситуацию, но любой новый сбой в логистике может мгновенно вернуть очереди на заправки", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Событие / Показатель Последствие и эффект Сокращение очередей в 13 регионах Снижение социальной напряженности и панического спроса Простой 35% мощностей НПЗ Сохранение риска локальных дефицитов в ближайшее время Введение лимитов на объем заправки Равномерное распределение остатков топлива между потребителями

Ответы на популярные вопросы о ситуации на АЗС

Почему бензин пропадал на заправках? Основные причины — сезонные ремонты на НПЗ и возросшая нагрузка на железную дорогу, что замедлило доставку цистерн в отдаленные субъекты.

Помогут ли лимиты на отпуск топлива снизить цены? Лимиты направлены на борьбу с дефицитом физического объема, а не на регулирование стоимости. Однако они мешают спекулянтам искусственно завышать цены на фоне паники.

Когда ситуация полностью нормализуется во всей стране? Эксперты ожидают полной стабилизации после завершения всех плановых ремонтных работ на заводах и настройки альтернативных маршрутов поставок.

Как дефицит топлива влияет на стоимость товаров в магазинах? Рост затрат на логистику всегда закладывается в конечную цену продуктов, поэтому стабилизация на АЗС — важный фактор для сдерживания общей инфляции.