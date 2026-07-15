Ростовская область замерла: под землей нашли смертоносные авиабомбы, пролежавшие 80 лет

В хуторе Ленинакан Мясниковского района Ростовской области завершена операция по обезвреживанию боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Две немецкие авиабомбы SD-250 обнаружили рабочие во время проведения строительных работ на улице Осенней. Опасная находка потребовала немедленной эвакуации местных жителей из зоны возможного поражения.

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Как проходило обезвреживание

Снаряды, пролежавшие в земле более восьмидесяти лет, сохранили свою разрушительную силу. Для их нейтрализации прибыл пиротехнический расчет Донского спасцентра МЧС России. Специалисты тщательно обследовали корпуса авиабомб, после чего аккуратно извлекли их и транспортировали на специализированный полигон. Подрыв прошел в штатном режиме, после чего угроза для населенного пункта была полностью снята, а люди смогли вернуться в свои дома.

"Такие находки, как SD-250, представляют серьезную опасность из-за особенностей взрывателей, которые могут сработать от малейшего механического воздействия спустя десятилетия. В зонах активного строительства, особенно там, где планируется модернизация коммунальных сетей, крайне важно проводить предварительную инженерную разведку местности", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Опасное наследство региона

Ростовская область остается территорией, где эхо былых сражений звучит с пугающей регулярностью. Боеприпасы находят не только в полях, но и в городской черте. В условиях текущей нагрузки на службы, когда экстренный режим работы объявляется еще и из-за климатических аномалий, обнаружение авиабомб требует от саперов предельной концентрации.

Тип авиабомбы Характеристики и риски SD-250 (Германия) Осколочно-фугасная, вес около 250 кг. Зона поражения осколками до 800-1000 метров Статус взрывателей Крайне нестабильны из-за коррозии металла и деградации взрывчатого вещества внутри корпуса

Правила безопасности

Спасатели напоминают: при обнаружении любых подозрительных предметов, похожих на снаряды, категорически запрещено их трогать, передвигать или пытаться очистить от земли. Это особенно актуально в сезон активных сельскохозяйственных работ, когда сбор зерна на Дону идет полным ходом и техника глубоко вспахивает почву. При обнаружении железа с признаками коррозии необходимо отойти на безопасное расстояние и вызвать помощь по номеру 112.

"Земельные конфликты и юридические споры часто возникают после подобных находок на частных участках. Важно понимать, что собственник обязан обеспечить доступ спецслужбам и неукоснительно соблюдать предписания администрации об эвакуации, так как речь идет об угрозе общественной безопасности", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы

Что делать, если нашел снаряд на даче?

Немедленно прекратите любые работы, обозначьте место подручными средствами (не касаясь находки) и позвоните спасателям.

Нужно ли платить за вызов саперов?

Нет, работы по обезвреживанию боеприпасов времен войны проводятся подразделениями МЧС и Минобороны бесплатно.

Почему жителей эвакуировали, если бомба в земле?

Радиус разлета осколков SD-250 при детонации на поверхности или малой глубине достигает километра, что создает смертельную угрозу.

Может ли старая бомба взорваться сама?

Да, химические изменения во взрывчатке под воздействием влаги и перепадов температур делают механизм крайне чувствительным к вибрациям.

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