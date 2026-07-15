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Пустые канистры вместо дешевого топлива: аферисты в Татарстане сменили тактику ради быстрых денег

Россия » Поволжье

В Татарстане зафиксирована волна киберпреступлений, связанных с бытовыми нуждами граждан. Мошенники переключились на дефицитные и дорогостоящие товары, предлагая жителям республики дешевое топливо, иномарки из-за рубежа и даже зарубежную недвижимость. О новых схемах обмана предупредил оперуполномоченный по особо важным делам МВД по РТ Радис Юсупов.

Канистра для топлива
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Канистра для топлива

Топливная ловушка: бензин с доставкой

Спекуляция на ценах на АЗС стала почвой для новой аферы. В социальных сетях и мессенджерах распространяются объявления о продаже бензина по цене от 100 до 150 рублей за литр. Покупателям обещают бесплатную доставку и канистру в подарок. Основное условие — полная предоплата через интернет-ссылку.

Жертвы переводят деньги на счета подставных лиц, после чего "продавцы" исчезают, а обещанное топливо так и не доезжает до адресата. Схема рассчитана на тех, кто пытается сэкономить на фоне волатильности топливного рынка.

Пригон авто и жилье в Европе

Второй популярный сценарий — заказ автомобилей из Южной Кореи, Китая и Белоруссии. Преступники создают профессиональные сайты-клоны и группы, имитирующие работу крупных дилеров. В Набережных Челнах зафиксировано три случая, когда клиенты остались без денег и без машин, пытаясь дистанционно купить иномарки и спецтехнику.

Для легализации сделки аферисты используют терминологию юридического сопровождения, но как только крупная сумма уходит на зарубежный счет, связь обрывается. Специалисты рекомендуют проверять лицензии агентств и не проводить расчеты без личного присутствия и проверки документов в официальных реестрах.

Статистика киберпреступности в РТ

Несмотря на появление новых схем, общая цифра ИТ-преступлений в республике снижается. По данным прокуратуры РТ, за первое полугодие зафиксировано 8,4 тыс. правонарушений, что значительно меньше прошлогодних показателей.

Период Кол-во преступлений (тыс.)
1 полугодие 2025 14,9
1 полугодие 2026 8,4

"Падение числа зарегистрированных случаев на 43,3% говорит о том, что профилактика работает. Однако схемы становятся более изощренными и адресными, направленными на конкретные запросы граждан, такие как дешевое жилье или транспорт", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы

Как распознать поддельный сайт по продаже машин?

Проверьте дату регистрации домена. Если ресурсу меньше года, а он заявляет о десятилетнем стаже работы — это обман. Также избегайте оплаты на карты физлиц.

Безопасно ли покупать бензин "с рук" через соцсети?

Нет. Легальная торговля топливом требует лицензий и соблюдения пожарных норм. Предложения с доставкой канистр в 99% случаев являются мошенническими.

Что делать, если уже перевел деньги аферистам?

Немедленно заблокируйте карту и подайте заявление в ближайший отдел полиции. Шанс вернуть средства выше в первые часы после транзакции.

Можно ли верить отзывам в мессенджерах?

Нет, отзывы в закрытых чатах и каналах легко подделываются администраторами. Ориентируйтесь только на независимые площадки и официальные реестры юрлиц.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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