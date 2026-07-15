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Там, где тысячи отдыхающих видят только песок: у берегов Анапы нашли редких подводных жителей

Россия » Юг » Краснодар

Экспедиция в Анапскую бухту закончилась неожиданным триумфом. Ученые обследовали дно у Центрального пляжа и в районе Анапки, чтобы найти жизнь там, где обычно видят только толпы туристов. Вместо пустого песка на глубине обнаружили сложную систему из девятнадцати видов растительности. Среди них оказались два редчайших представителя, занесенных в Красную книгу Краснодарского края. Исследование также показало, как природа справляется с последствиями прошлогоднего разлива нефти и антропогенным прессингом.

Красивые водоросли и морское дно
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красивые водоросли и морское дно

Краснокнижные находки в Анапской бухте

Морское дно Анапы — это не просто песок, а убежище для видов, которые находятся на грани исчезновения. Группа исследователей зафиксировала девятнадцать типов растительности: от красных до бурых. Главными героями стали кладофора сивашская и мириактула аравийская. Эти организмы встречаются крайне редко, их ареал в регионе стремительно сокращается. Найти их в зоне активного отдыха — большая удача для науки.

"Обнаружение редких видов в таком проходном месте — показатель скрытой устойчивости среды. Природа умудряется сохранять островки стабильности там, где человек привык только потреблять ресурсы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Состояние этих видов напрямую зависит от чистоты воды и отсутствия агрессивной химии. Исследователи использовали эти данные, чтобы понять, насколько серьезно на акваторию повлияли старые техногенные аварии. Оказалось, что жизнь пробует отвоевать пространство даже после сильного загрязнения нефтепродуктами в 2024 году.

Статистика по типам найденной растительности приведена ниже:

Тип растительности Количество видов
Зеленые Активно растущие
Бурые и Красные Включая редкие
Всего зафиксировано 19 видов

Шанс на выживание у берега

Песчаное мелководье Анапы обычно считается пустыней для сложных водных систем. Большинство организмов не могут закрепиться на постоянно движущемся грунте. Однако участки у устья реки Анапка работают как питательные инкубаторы. Пресная вода приносит органику, которая служит мощным стимулом для роста. Это создает уникальную среду, где краснокнижные экземпляры чувствуют себя в безопасности.

"Даже минимальное изменение химического состава воды из-за деятельности человека может уничтожить эти хрупкие структуры навсегда", — подчеркнул специально для Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Ученые не просто фиксировали наличие видов, но и анализировали их плотность. Чем гуще заросли, тем лучше работает система самоочистки моря. Эти растения выступают в роли естественных фильтров, перерабатывая то, что оставляют после себя тысячи отдыхающих. Без такой природной защиты пляжи давно превратились бы в мертвую зону.

Река как топливо для роста

Смешивание соленой морской и пресной речной воды создает зону повышенного энергообмена. Это топливо для зеленых водорослей, которые застилают дно в устье Анапки. Исследователи собирают все данные в единый каталог. Этот документ станет базой для слежения за восстановлением бухты. Если система сможет переварить последствия разлива нефти 2024 года, это будет признаком глубокой живучести региона.

"Данные экспедиции станут фундаментом для оценки реального ущерба от техногенных инцидентов. Мы видим динамику восстановления, которую нельзя имитировать", — отметил эксперт Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.

Теперь экологи намерены следить за состоянием воды круглый год. Важно понять, как меняется состав растительности после отъезда туристов и в период зимних штормов. Полученные сведения помогут выстроить стратегию защиты побережья от дальнейшего разрушения.

Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, эколог Денис Поляков, климатолог Максим Орлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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