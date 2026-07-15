Вертикальное пике в Москва-Сити: сбой систем привел к резкому падению кабины с людьми

Столичный деловой центр "Москва-Сити" в очередной раз подтвердил статус зоны повышенного риска. В башне "Запад" комплекса "Федерация" лифтовая кабина с пассажирами сорвалась с уровня седьмого этажа. Причиной инцидента, по предварительным данным, стал резкий скачок напряжения, обесточивший здание и парализовавший работу подъемных механизмов.
Инцидент произошел в 62-этажном небоскребе высотой 242 метра. В момент отключения электричества системы безопасности лифта не смогли плавно зафиксировать кабину, что привело к её резкому падению. Люди, находившиеся внутри, получили травмы: пассажиры жалуются на сильные боли в конечностях, характерные для жесткого приземления и ударных нагрузок. Сейчас на месте работают экстренные службы, устанавливая, почему не сработали механические ловители.
"Любой сбой в электроснабжении высотного здания должен мгновенно активировать автоматические системы торможения. Если кабина пролетела несколько этажей, это сигнализирует о серьезных проблемах с техническим обслуживанием или критическом износе страховочных узлов", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Подобные ЧП становятся системными: аналогичный случай недавно зафиксировали в Красноярске, где школьница оказалась заблокирована в сорвавшемся лифте на полчаса также из-за проблем с энергией.
|Локация
|Технические данные
|Башня "Запад"
|62 этажа, высота 242 м
|Точка срыва
|7-й этаж
|Причина
|Отключение электричества
Инфраструктура "умных" зданий требует не только IT-решений, но и безупречной физической надежности.
"Массовое строительство небоскребов и масштабное благоустройство должны сопровождаться жестким аудитом лифтового хозяйства. Если при отключении света лифт превращается в угрозу для жизни, значит, системы резервирования в этом конкретном объекте не выполняют свою функцию", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
В норме сработать должны электромагнитные тормоза. Срыв происходит при их неисправности или некорректной настройке датчиков натяжения тросов.
Здания Сити оснащены современными системами, но инцидент в "Федерации" указывает на необходимость внеплановой проверки всех вертикальных коммуникаций комплекса.
Первичная инстанция — управляющая компания дома. Также можно подать обращение через портал "Наш город" или в Мосжилинспекцию.
Ответственность лежит на эксплуатирующей организации и компании, осуществляющей техническое обслуживание лифтового оборудования.
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