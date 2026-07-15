Вертикальное пике в Москва-Сити: сбой систем привел к резкому падению кабины с людьми

Столичный деловой центр "Москва-Сити" в очередной раз подтвердил статус зоны повышенного риска. В башне "Запад" комплекса "Федерация" лифтовая кабина с пассажирами сорвалась с уровня седьмого этажа. Причиной инцидента, по предварительным данным, стал резкий скачок напряжения, обесточивший здание и парализовавший работу подъемных механизмов.

Фото: Pravda.Ru by Виктор Коваленко is licensed under All Rights Reserved Москва, Москва-Сити

Вертикальное пике в "Федерации"

Инцидент произошел в 62-этажном небоскребе высотой 242 метра. В момент отключения электричества системы безопасности лифта не смогли плавно зафиксировать кабину, что привело к её резкому падению. Люди, находившиеся внутри, получили травмы: пассажиры жалуются на сильные боли в конечностях, характерные для жесткого приземления и ударных нагрузок. Сейчас на месте работают экстренные службы, устанавливая, почему не сработали механические ловители.

"Любой сбой в электроснабжении высотного здания должен мгновенно активировать автоматические системы торможения. Если кабина пролетела несколько этажей, это сигнализирует о серьезных проблемах с техническим обслуживанием или критическом износе страховочных узлов", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Безопасность против цифровизации

Подобные ЧП становятся системными: аналогичный случай недавно зафиксировали в Красноярске, где школьница оказалась заблокирована в сорвавшемся лифте на полчаса также из-за проблем с энергией.

Локация Технические данные Башня "Запад" 62 этажа, высота 242 м Точка срыва 7-й этаж Причина Отключение электричества

Инфраструктура "умных" зданий требует не только IT-решений, но и безупречной физической надежности.

"Массовое строительство небоскребов и масштабное благоустройство должны сопровождаться жестким аудитом лифтового хозяйства. Если при отключении света лифт превращается в угрозу для жизни, значит, системы резервирования в этом конкретном объекте не выполняют свою функцию", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Почему лифт срывается при отключении света?

В норме сработать должны электромагнитные тормоза. Срыв происходит при их неисправности или некорректной настройке датчиков натяжения тросов.

Безопасно ли пользоваться лифтами в Сити?

Здания Сити оснащены современными системами, но инцидент в "Федерации" указывает на необходимость внеплановой проверки всех вертикальных коммуникаций комплекса.

Куда жаловаться на работу лифта?

Первичная инстанция — управляющая компания дома. Также можно подать обращение через портал "Наш город" или в Мосжилинспекцию.

Кто несет ответственность за травмы?

Ответственность лежит на эксплуатирующей организации и компании, осуществляющей техническое обслуживание лифтового оборудования.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех , специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова