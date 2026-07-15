Урал оказался во власти большой воды: Путин держит ситуацию на личном контроле

Президент Владимир Путин держит на личном контроле ситуацию с паводками в Свердловской области. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сводки от МЧС и профильных ведомств поступают в Кремль ежедневно. Стихия, вызванная аномальными ливнями, продолжает испытывать на прочность опорный край державы.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Путин, Президент РФ

Масштаб бедствия: вода заходит в дома

Горнозаводской Урал столкнулся с большой водой в самый разгар лета. В пяти населенных пунктах Свердловской области действует режим чрезвычайной ситуации, еще в 23 муниципалитетах объявлена повышенная готовность. Удар стихии уже ощутили сотни семей: подтоплено более 360 жилых строений и 1,5 тысячи приусадебных участков. Подобные критические ситуации на прибрежных территориях требуют от властей предельной концентрации ресурсов.

Для тех, чей кров оказался во власти стихии, развернуты пункты временного размещения. Сейчас там находится 67 человек, среди которых 21 ребенок. Мощь уральских рек, подпитанная затяжными дождями, напоминает о суровом нраве региона, где природа всегда была полноправным участником истории.

Климатический вызов: прогнозы синоптиков

Главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко отмечает, что нынешнее лето стало испытанием, аналогов которому в метеоистории области не зафиксировано. Дождевой фронт буквально запер регион в сырых тисках. Согласно прогнозам, передышки не предвидится до второй половины августа. Такая избыточная влажность заставляет специалистов внимательнее следить за порядком обеспечения топливом спасательной техники и отдаленных поселков.

"Текущий масштаб осадков создает беспрецедентную нагрузку на региональные бюджеты. Резервные фонды на ликвидацию ЧС сейчас задействованы практически на полную мощность, что потребует оперативной балансировки и, возможно, запроса дополнительных федеральных трансфертов для восстановления разрушенной инфраструктуры", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

Инфраструктура под ударом

Сегодня основное внимание приковано к гидротехническим сооружениям (ГТС). Из-за переполнения водохранилищ инженеры вынуждены увеличивать объемы сброса воды, что создает дополнительное давление на русла рек ниже по течению.

Параметр Текущий статус Подтопленные дома Более 360 объектов Приусадебные участки Свыше 1500 единиц Жители в ПВР 67 человек (вкл. 21 ребенка)

"Для минимизации последствий в будущем необходимо пересмотреть нормативы содержания гидроузлов. Износ сетей и гидросооружений в регионах — это системный вызов. Капитальный ремонт ГТС должен стать таким же приоритетом, как и подготовка жилого фонда к зиме", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы

Где в Свердловской области ввели режим ЧС?

Особый режим действует в пяти населенных пунктах, наиболее пострадавших от разлива рек, и в 23 муниципалитетах — режим повышенной готовности.

Сколько продлятся ливни на Урале?

По данным синоптиков, затяжные дожди могут продолжаться до середины августа.

Как президент контролирует ситуацию?

Владимиру Путину ежедневно докладывают о состоянии дел по линии МЧС и региональных властей.

Где размещают людей из зоны затопления?

Для эвакуированных граждан открыты пункты временного размещения (ПВР), обеспеченные питанием и медицинской помощью.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов , эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех