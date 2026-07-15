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Ловушка для заемщика: как не переплатить лишние 160 тысяч, если вы берете кредит в банках ПФО

Россия » Поволжье

При оформлении займа заемщики часто попадают в ловушку рекламных ставок, которые не отражают реальных затрат. Чтобы избежать лишних переплат, нужно смотреть на полную стоимость кредита (ПСК) — этот показатель банки обязаны размещать в правом верхнем углу первой страницы договора.

Онлайн оплата: рука держит кредитную карту перед ноутбуком и чашкой кофе
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Онлайн оплата: рука держит кредитную карту перед ноутбуком и чашкой кофе

В ПСК уже включены все обязательные страховки и комиссии. По словам начальника отдела департамента розничного бизнеса Цифра банка Дмитрия Дворникова, именно этот параметр определяет итоговую цену денег.

Как сократить переплату

Основной рычаг снижения затрат — срок займа. Чем быстрее заемщик закроет долг, тем меньше отдаст банку. Разница в переплате при изменении срока может быть существенной.

Сумма кредита Срок Эффект
500 000 рублей 3 года вместо 5 лет Экономия более 160 000 рублей

Также Дворников рекомендует подавать заявки онлайн — это часто позволяет получить скидку к ставке. Важно не рассылать запросы в десятки организаций одновременно, так как массовые отказы или запросы портят кредитную историю.

Риски и скрытые услуги

Заемщикам следует проверять договор на наличие автоматически подключенных платных сервисов и лишних "галочек". Если страховка оказалась навязанной, от нее можно отказаться в течение "периода охлаждения" (обычно 14 дней). Однако, если ставка со страховкой значительно ниже, стоит рассчитать, какой вариант выгоднее в итоге.

"Обратите внимание на ПДН (предельную долговую нагрузку), чтобы убедиться, что ежемесячный платеж не превышает 30% вашего дохода, иначе это серьезный риск для вашего бюджета", — пояснил Дмитрий Дворников.

Ситуация в Поволжье

На фоне осторожности заемщиков в Приволжском федеральном округе фиксируется снижение спроса на потребительские кредиты. Семь регионов ПФО вошли в число тридцати лидеров России по сокращению объемов выдачи таких займов.

Наиболее заметная динамика наблюдается в Нижегородской области и Башкортостане. В республике Башкортостан количество выданных кредитов в июне упало до 54,3 тыс. против 60,9 тыс. в мае, что составило снижение на 10,8%.

При этом интерес жителей региона к установке самозапретов на получение новых кредитов демонстрирует тенденцию к падению.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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