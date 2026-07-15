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Шансы на бюджет тают: в ТГУ имени Державина создали жесткую конкуренцию за льготные места

Россия » Центр » Тамбов

В Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина подали документы более 600 участников специальной военной операции и членов их семей. Абитуриенты претендуют на места в рамках отдельной квоты, которая позволяет им поступить на программы бакалавриата и специалитета.

поступление
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
поступление

По закону "Об образовании" вузы ежегодно выделяют не менее 10% бюджетных мест по каждому направлению для этой категории граждан. В апреле 2026 года правила расширили: теперь право на поступление по квоте получили и вдовы погибших бойцов.

"Помимо государственных гарантий, университет дает скидку 50% на платное обучение участникам СВО и их детям. Для детей погибших бойцов обучение бесплатно. В этом году по некоторым специальностям конкурс среди льготников достигает 15 человек на место", — рассказала ответственный секретарь приемной комиссии Державинского университета Марина Молнева.

Выбор специальностей и формы обучения

Бойцы чаще выбирают заочное обучение, чтобы совмещать учебу с работой или семейными обязанностями. Наибольшим спросом пользуются направления, связанные с медициной, правом и педагогикой.

Популярное направление Специализация
Педагогика Физкультура и БЖД
Медицина Лечебное дело
Право Юриспруденция, Правовое обеспечение национальной безопасности

Одним из поступающих стал депутат Моршанского городского Совета Максим Чернов. Он уже окончил Державинский университет по специальности "Безопасность информационных технологий", а в зоне СВО работал в разведгруппе по управлению БПЛА. После ранения и увольнения из вооруженных сил Максим решил вернуться в вуз в магистратуру, чтобы изучать право для дальнейшей работы в муниципальном управлении.

"Уверен, что знания в области права пригодятся мне в депутатской деятельности, а боевой опыт поможет освоить программу", — отметил Максим Чернов.

Также в университет планирует поступать супруга депутата — медицинский работник, которая хочет получить образование в области дефектологии.

Ответы на популярные вопросы

Кто может претендовать на отдельную квоту?

Участники СВО, члены их семей, дети участников боевых действий на территории РФ, а также вдовы погибших участников СВО.

Есть ли финансовые льготы при платном обучении?

Да, Державинский университет предоставляет 50% скидку на обучение участникам СВО и их детям. Дети погибших бойцов учатся бесплатно.

Как подать документы?

Подать заявление можно через портал "Госуслуги".

Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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