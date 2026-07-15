Ростовская область на пороге рекордов, но с пустыми баками: ситуация на контроле у Александра Новака

Аграриям Ростовской области для завершения уборочной кампании нужно 60 тысяч тонн дизельного топлива. Об этом губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил на заседании штаба по обеспечению топливом под председательством главы правительства РФ Александра Новака.

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Сейчас в полях работают комбайны и тракторы, поэтому хозяйствам нужны прямые поставки горючего "с колес". Любая задержка в логистике может привести к простою техники и сорвать сроки сбора зерна.

"Главный вопрос — обеспечение аграриев дизельным топливом и бензином. Это критически важно сейчас, когда уборочная в разгаре в наших южных регионах", — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Донской регион обеспечивает около 10% всего урожая России. В 2026 году фермеры планируют собрать зерновые с 3,3 млн гектаров, из которых 2,85 млн гектаров заняла озимая пшеница.

Показатель Значение Потребность в дизтопливе 60 тыс. тонн Общая площадь посевов зерновых 3,3 млн га Площадь озимой пшеницы 2,85 млн га

Сигналы о дефиците горючего появились еще в мае. Ситуацию осложнили перебои в судоходстве по Азовскому морю, что затруднило отгрузку продукции. Сейчас региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия ищет альтернативные маршруты для вывоза зерна на экспорт.

Власти работают над увеличением лимитов на топливо, чтобы фермеры получали ГСМ без перебоев.

Экспертная проверка:

аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов