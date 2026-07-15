Рынки Азии открыты настежь: ярославский бизнес получит доступ к мощным каналам зарубежного сбыта

Российский экспортный центр (РЭЦ) и Центр экспорта Ярославской области договорились о совместном продвижении национального бренда "Сделано в России". Соглашение позволяет местным производителям использовать этот знак качества для выхода на зарубежные рынки и роста продаж несырьевых товаров.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Грузовые контейнеры

Для ярославского бизнеса это означает доступ к готовой инфраструктуре сбыта. Компании региона смогут маркировать свою продукцию единым брендом, участвовать в международных выставках и торговых миссиях. В частности, программа открывает дорогу на рынки Китая (Пекин, Харбин), Вьетнама (Ханой) и Таиланда.

"Объединяя усилия с Российским экспортным центром, мы создаем нашим предприятиям дополнительные возможности для выхода на зарубежные рынки и укрепления их позиций за рубежом", — отметил министр инвестиций и промышленности региона Александр Ольхов.

Меры поддержки и инструменты сбыта

Помимо маркировки товаров, предприятия получают маркетинговую помощь: рекламные кампании в зарубежных торговых сетях и участие в B2B-сессиях. РЭЦ развивает сеть демонстрационных павильонов и магазинов "Сделано в России", а также продвигает товары на электронных торговых площадках.

Финансовую сторону вопроса закрывают Росэксимбанк и "Эксар", которые предлагают инструменты кредитования. Также экспортеры могут рассчитывать на помощь с логистикой, сертификацией продукции и поиском иностранных партнеров через платформу "Мой экспорт".

Направление помощи Что получает предприятие Маркетинг Участие в ярмарках Китая, Вьетнама, Таиланда, реклама в ритейле Инфраструктура Доступ к павильонам и магазинам "Сделано в России" Финансы и IT Кредиты от Росэксимбанка и "Эксара", автоматизация через "Мой экспорт"

На данный момент более 30 компаний из Ярославской области уже прошли сертификацию и получили право использовать знак "Сделано в России". Программа открыта для производителей любых отраслей несырьевого экспорта.

"Благодаря этому региональные компании получат дополнительные инструменты для продвижения своей продукции под брендом "Сделано в России", который уже заслужил высокое доверие зарубежных партнеров", — сообщил вице-президент РЭЦ Александр Молодцов.

Как принять участие

Предприниматели региона могут узнать подробности о мерах поддержки и условиях сертификации в Центре экспорта по адресу: г. Ярославль, улица Свердлова, 25д, по телефону (4852) 59-58-35 или через электронную почту Info@ric76.ru.