Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Европейские города становятся частью украинского ВПК: ЕС создает для Киева промышленную страховку
Тихая катастрофа в голове: постоянный недосып активирует скрытые риски развития болезни Альцгеймера
Этот цвет глаз обрекает собаку на болезнь: отсутствие важного пигмента оборачивается серьезной уязвимостью
Дерево в кружевах: как превратить старый тюль в главный дизайнерский акцент вашего сада
Секретный код под капотом: многослойная оборона сделала угон бюджетного авто бессмысленным
Россияне тратят все больше: эксперты объяснили, что на самом деле разгоняет цены в магазинах
Без записи и направлений: где калининградцам бесплатно сдать анализы на ВИЧ и ИППП до 14 августа
Старые стены больше не выдержат: снос на улице Красной изменит облик центрального района города
Россиянам предложили путь к квартире без ипотеки: что останавливает государство от запуска программы

Пляжи Темрюкского района под ударом: стихийное бедствие поставило крест на отдыхе тысяч загорающих

Россия » Юг » Краснодар

В Темрюкском районе Краснодарского края развернута масштабная операция по ликвидации последствий экологического инцидента. Около 150 специалистов приступили к ручной и механизированной очистке пляжей от нефтяных загрязнений. По словам главы муниципалитета Федора Бабенкова, работы на побережье начались 15 июля в шесть часов утра.

Фанагорийские валы
Фото: commons.wikimedia.org by OEliseeva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фанагорийские валы

География загрязнения и меры безопасности

Следы нефтепродуктов были обнаружены накануне на береговой линии сразу нескольких населенных пунктов. Под удар стихии попали популярные зоны отдыха в станице Голубицкой, а также в поселках Пересыпь и Кучугуры. В связи с обнаружением мазутных пятен на ряде участков введены жесткие ограничения для отдыхающих.

"Для безопасности отдыхающих на пляжах, где это необходимо, подняты красные флаги, запрещающие купание", — подчеркнул глава района Федор Бабенков.

Ситуация осложняется тем, что погода в Краснодарском крае остается нестабильной, что может влиять на миграцию нефтяных пятен в акватории Азовского моря. Ранее аналогичные меры были приняты в соседних районах: в частности, из-за угрозы экологии закрыли для купания пляж № 3 в Приморско-Ахтарске.

Экологические риски и мониторинг

Экстренные службы организовали непрерывное патрулирование берега. Специалисты осматривают каждый метр побережья, чтобы оперативно выявлять новые очаги выброса углеводородов. Подобные инциденты наносят серьезный удар по биологическому разнообразию, сопоставимый по масштабам ущерба с влиянием, которое оказывает весенний паводок на Кубани на аграрный сектор.

"Нефтяные загрязнения в прибрежной зоне требуют немедленной локализации, так как задержка ведет к глубокому проникновению токсинов в песок и гибели придонной флоры и фауны", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.

Локация Текущий статус
Станица Голубицкая Активная фаза очистки, купание запрещено
Поселок Пересыпь Работают мобильные бригады
Поселок Кучугуры Мониторинг береговой линии

Влияние на туристическую инфраструктуру

Несмотря на экологический вызов, регион продолжает развитие общественных пространств. Пока в Темрюкском районе борются с мазутом, в других частях края, например, в Анапе открывают новые набережные. Однако подобные инциденты заставляют власти внимательнее следить за состоянием прибрежных земель. Часто бесхозные участки становятся местом складирования отходов, что инициирует изъятие земель в муниципальную собственность для наведения порядка.

"Любые перебои в работе курортной инфраструктуры отражаются на доходах малого бизнеса, включая самозанятых на Кубани, занятых в сфере гостеприимства. Важна скорость восстановления берега", — отметила в беседе с Pravda.Ru обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.

Для эффективной ликвидации последствий требуется не только ручной труд, но и специальное оборудование. Как показывает практика, при экстремальных нагрузках надежность техники выходит на первый план. Вопросы импортозамещения в этой сфере остаются острыми, учитывая текущее состояние станкостроения Кубани и потребность в специализированных машинах для уборки пляжей.

Ответы на популярные вопросы

Где именно запрещено купаться?

На данный момент ограничения действуют на пляжах станицы Голубицкой, поселков Пересыпь и Кучугуры, а также на пляже № 3 в Приморско-Ахтарске.

Как долго продлятся работы по очистке?

Специалисты работают в усиленном режиме с раннего утра. Сроки завершения зависят от объема новых выбросов нефтепродуктов, которые приносит течение.

Опасно ли находиться на берегу?

Находиться на песке можно, однако контакт с темными пятнами и купание в воде категорически запрещены до снятия "красных флагов".

Откуда взялись нефтепродукты в море?

Причины выброса устанавливаются надзорными органами. Ведется мониторинг судов, проходивших через акваторию в последние сутки.

Читайте также

Экспертная проверка: эколог Игорь Степанов, обозреватель по туризму Татьяна Зайцева
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval
Авто
Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval
Хватит стоять часами в хвосте: старый закон открыл свободный путь к колонкам АЗС
Авто
Хватит стоять часами в хвосте: старый закон открыл свободный путь к колонкам АЗС
Забытая яма в Якутске: как русские доказали то, во что не верила вся Европа
Наука и техника
Забытая яма в Якутске: как русские доказали то, во что не верила вся Европа
Популярное
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса

Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.

Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval
Миллионы баррелей в ловушке: российский танкерный флот замер в ожидании фатального решения
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Последний нефтяной щит Америки рухнул: Трамп оказался перед мировым энергетическим штормом
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Последние материалы
Старые стены больше не выдержат: снос на улице Красной изменит облик центрального района города
Россиянам предложили путь к квартире без ипотеки: что останавливает государство от запуска программы
NASA запустит луноход PROMISE для поиска ресурсов на поверхности Луны в 2028 году
Жизнь без света и воды: Каховский округ перевел все экстренные службы на круглосуточный режим
Жизнь в Подмосковье стала доступнее: решение по жилью изменило финансовый расклад для медиков
Городской износ достиг критической отметки: в Белгороде перешли к экстренному плану по спасению трасс
Небо внезапно почернело: стихия в Ростове-на-Дону заставила службы перейти на экстренный режим
Почти все пьедесталы захвачены: триумф в Лопотово предопределил состав национальной сборной
Почве пришел окончательный конец: Бабаевский округ лишится миллионов из-за фатальной халатности
Тряска и ямы уходят в прошлое: в Белозерском округе начали менять облик стратегической трассы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.