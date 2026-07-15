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Без записи и направлений: где калининградцам бесплатно сдать анализы на ВИЧ и ИППП до 14 августа

Россия » Северо-Запад » Калининград

Жители Калининграда до 14 августа могут бесплатно сдать анализы на ВИЧ, сифилис и другие инфекции, передающиеся половым путем (ИППП).

Консультация врача с пациентом
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Консультация врача с пациентом

Для прохождения обследования не нужно посещать терапевта за направлением или записываться на прием заранее. Тесты принимают в городских поликлиниках и медицинских центрах.

Врачи помогут расшифровать результаты анализов. Если инфекция подтвердится, пациента сразу направят на лечение.

Медики отмечают, что число заражений в последние годы растет. Ранняя диагностика позволяет остановить болезнь до появления серьезных осложнений, которые могут повлиять на качество жизни и возможность иметь детей.

Параметр Условия акции
Сроки проведения с 15 июля по 14 августа
Доступные тесты ВИЧ, сифилис, ИППП
Требования без направления и предварительной записи

Ответы на популярные вопросы

Где можно пройти обследование?

В муниципальных поликлиниках и медицинских центрах Калининграда.

Что делать, если анализ оказался положительным?

Врач в медицинском центре проконсультирует по результатам и назначит схему лечения.

Помимо анализов, в городе проходят информационные встречи, где рассказывают о методах защиты от инфекций.

Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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