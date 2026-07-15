Без записи и направлений: где калининградцам бесплатно сдать анализы на ВИЧ и ИППП до 14 августа

Жители Калининграда до 14 августа могут бесплатно сдать анализы на ВИЧ, сифилис и другие инфекции, передающиеся половым путем (ИППП).
Для прохождения обследования не нужно посещать терапевта за направлением или записываться на прием заранее. Тесты принимают в городских поликлиниках и медицинских центрах.
Врачи помогут расшифровать результаты анализов. Если инфекция подтвердится, пациента сразу направят на лечение.
Медики отмечают, что число заражений в последние годы растет. Ранняя диагностика позволяет остановить болезнь до появления серьезных осложнений, которые могут повлиять на качество жизни и возможность иметь детей.
|Параметр
|Условия акции
|Сроки проведения
|с 15 июля по 14 августа
|Доступные тесты
|ВИЧ, сифилис, ИППП
|Требования
|без направления и предварительной записи
В муниципальных поликлиниках и медицинских центрах Калининграда.
Врач в медицинском центре проконсультирует по результатам и назначит схему лечения.
Помимо анализов, в городе проходят информационные встречи, где рассказывают о методах защиты от инфекций.
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