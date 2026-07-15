Старые стены больше не выдержат: снос на улице Красной изменит облик центрального района города

В городе начинается снос четырех аварийных жилых домов по улице Красной. Речь идет о зданиях под номерами 33, 35, 41 и 43.
Объекты уже полностью расселены. По словам главы города Андрея Накрошаева, пустующие здания создавали риски: в них могли проникнуть посторонние или начаться пожары. Кроме того, ветхие постройки портили облик улицы.
"Поручил выполнить снос этих домов. Нашли подрядчика, к работам уже приступили", — рассказал Андрей Накрошаев.
После очистки территории на этом месте планируют построить малоэтажные жилые дома.
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