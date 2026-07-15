Жизнь без света и воды: Каховский округ перевел все экстренные службы на круглосуточный режим

В Каховском округе создали оперативный штаб для борьбы с перебоями в подаче электричества и воды. О решении сообщил глава муниципалитета Павел Филипчук.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Вьюгин is licensed under Все права защищены Линии электропередач на фоне электростанции на закате

В совещании участвовали сотрудники МЧС, представители водоканала, коммунальных и ресурсоснабжающих предприятий, а также руководители отделов ЖКХ. Главными темами стали сроки ремонта электросетей, организация подвоза питьевой воды и координация экстренных служб.

По результатам встречи штаб перешел на ежедневный режим работы. Энергетики подготовили схему веерной подачи электричества, чтобы распределить имеющийся ресурс между потребителями. Также определили маршруты доставки воды в населенные пункты.

"К восстановлению электроснабжения привлечены все силы, работы ведутся практически круглосуточно, несмотря на сложную оперативную обстановку. Всем службам поставлена задача сделать все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения и возобновления стабильной работы инфраструктуры и социально значимых объектов", — отметил Павел Филипчук.

Администрация округа теперь ежедневно проверяет запасы топлива для резервных генераторов и следит за санитарным состоянием территорий. Все профильные службы переведены на усиленный режим работы.

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Ответы на популярные вопросы

Как сейчас подают электричество?

Энергетики используют схему веерной подачи, чтобы обеспечить доступ к свету максимальному количеству жителей в условиях дефицита мощности.

Что делают для обеспечения людей водой?

В округе наладили систему подвоза воды в те пункты, где центральное водоснабжение временно недоступно.

Экспертная проверка:

специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова