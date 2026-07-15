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Жизнь без света и воды: Каховский округ перевел все экстренные службы на круглосуточный режим

Россия » Новороссия » Херсон

В Каховском округе создали оперативный штаб для борьбы с перебоями в подаче электричества и воды. О решении сообщил глава муниципалитета Павел Филипчук.

Линии электропередач на фоне электростанции на закате
Фото: Pravda.Ru by Сергей Вьюгин is licensed under Все права защищены
Линии электропередач на фоне электростанции на закате

В совещании участвовали сотрудники МЧС, представители водоканала, коммунальных и ресурсоснабжающих предприятий, а также руководители отделов ЖКХ. Главными темами стали сроки ремонта электросетей, организация подвоза питьевой воды и координация экстренных служб.

По результатам встречи штаб перешел на ежедневный режим работы. Энергетики подготовили схему веерной подачи электричества, чтобы распределить имеющийся ресурс между потребителями. Также определили маршруты доставки воды в населенные пункты.

"К восстановлению электроснабжения привлечены все силы, работы ведутся практически круглосуточно, несмотря на сложную оперативную обстановку. Всем службам поставлена задача сделать все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения и возобновления стабильной работы инфраструктуры и социально значимых объектов", — отметил Павел Филипчук.

Администрация округа теперь ежедневно проверяет запасы топлива для резервных генераторов и следит за санитарным состоянием территорий. Все профильные службы переведены на усиленный режим работы.

Мероприятие Текущий статус
Электроснабжение Круглосуточный ремонт, введена веерная подача
Водоснабжение Организована логистика подвоза воды жителям
Контроль ресурсов Ежедневный мониторинг топлива для генераторов

Ответы на популярные вопросы

Как сейчас подают электричество?

Энергетики используют схему веерной подачи, чтобы обеспечить доступ к свету максимальному количеству жителей в условиях дефицита мощности.

Что делают для обеспечения людей водой?

В округе наладили систему подвоза воды в те пункты, где центральное водоснабжение временно недоступно.

Экспертная проверка:

специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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