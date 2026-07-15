В Белгороде увеличили объёмы ямочного ремонта дорог — по сравнению с прошлым годом количество работ выросло почти в пять раз. Сейчас износ городской дорожной сети достигает 50%.
Рабочие уже завершили или продолжают ремонт на шести участках общей длиной 3,4 км. Следующий этап начнется в середине августа и продлится до конца октября. В этот период приведут в порядок пять дорог общей протяженностью 3,75 км.
|Улица
|Участок работ
|ул. Будённого
|от ул. Губкина до ул. Конева
|ул. Калинина
|от Белгородского проспекта до ул. Индустриальной
|Гражданский проспект
|от ул. Попова до ул. Вокзальной
|ул. Вокзальная
|от Гражданского проспекта до ул. Преображенской
|ул. Чумичова
|от Белгородского проспекта до ул. 3-го Интернационала (2-й этап)
К 2027 году город планирует отремонтировать еще 13 участков. В общей сложности объем работ составит 18 км городских дорог.
"Объём ямочного ремонта увеличился почти в 5 раз по сравнению с прошлым годом", — сообщили в администрации.
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.