Городской износ достиг критической отметки: в Белгороде перешли к экстренному плану по спасению трасс

В Белгороде увеличили объёмы ямочного ремонта дорог — по сравнению с прошлым годом количество работ выросло почти в пять раз. Сейчас износ городской дорожной сети достигает 50%.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Ремонт дороги

Рабочие уже завершили или продолжают ремонт на шести участках общей длиной 3,4 км. Следующий этап начнется в середине августа и продлится до конца октября. В этот период приведут в порядок пять дорог общей протяженностью 3,75 км.

Улица Участок работ ул. Будённого от ул. Губкина до ул. Конева ул. Калинина от Белгородского проспекта до ул. Индустриальной Гражданский проспект от ул. Попова до ул. Вокзальной ул. Вокзальная от Гражданского проспекта до ул. Преображенской ул. Чумичова от Белгородского проспекта до ул. 3-го Интернационала (2-й этап)

К 2027 году город планирует отремонтировать еще 13 участков. В общей сложности объем работ составит 18 км городских дорог.

"Объём ямочного ремонта увеличился почти в 5 раз по сравнению с прошлым годом", — сообщили в администрации.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова