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Небо внезапно почернело: стихия в Ростове-на-Дону заставила службы перейти на экстренный режим

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону объявили режим повышенной готовности из-за надвигающегося шторма. До вечера в городе пройдут сильные ливни, которые могут сопровождаться градом.

Тучи над полем
Фото: commons.wikimedia.org by Julia Revitt, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тучи над полем

Городские службы перешли на усиленный режим работы. На улицы вывели дополнительные наряды полиции и экстренных служб, включая пожарные расчеты и бригады скорой помощи. Специалисты следят за развитием погодной ситуации в режиме реального времени.

"В ближайшие часы в регионе ожидается сильный дождь с градом", — сообщили в администрации города.

Власти рекомендуют ростовчанам ограничить прогулки и оставаться в помещениях, пока не утихнет ветер и не прекратится град. Подобная непогода уже затронула другие муниципалитеты области, где службы также работают в усиленном режиме.

Ответы на популярные вопросы

Что делать, если застигло градом на улице?

Постарайтесь как можно быстрее зайти в здание или капитальное строение. Избегайте нахождения под деревьями и рекламными щитами, которые может повалить сильный ветер.

До какого времени продлится предупреждение?

Пик непогоды ожидается до вечера текущего дня.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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