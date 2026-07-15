Почве пришел окончательный конец: Бабаевский округ лишится миллионов из-за фатальной халатности

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Россия » Северо-Запад » Вологда

Администрация Бабаевского округа выплатит 45 млн рублей за организацию незаконной свалки. Эту сумму взыскал Арбитражный суд Вологодской области после того, как специалисты Росреестра обнаружили загрязнение почвы на муниципальном земельном участке.

свалка
Фото: freepik is licensed under free for commercial use
свалка

Пробы грунта подтвердили, что содержание вредных веществ в почве превышает допустимые экологические нормы. Подобный уровень загрязнения делает землю непригодной для использования без специальной рекультивации.

В ходе разбирательства представители администрации пытались заявить, что мусор привезли неизвестные лица. Суд счел эти аргументы необоснованными. Решение основывается на том, что муниципальные власти проявили бездействие: не организовали охрану территории и фактически допустили превращение участка в свалку бытовых отходов.

Параметр Детали
Сумма взыскания 45 млн рублей
Причина иска Загрязнение почвы бытовыми отходами
Основание для решения Бездействие администрации по охране участка

"Подобные штрафы направлены на то, чтобы муниципалитеты перестали игнорировать состояние своих земель. Бездействие власти в вопросах экологии приводит к долгосрочной деградации почвы, которую потом приходится восстанавливать за огромные деньги из бюджета", — пояснил эколог Игорь Степанов.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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