Жизнь в Подмосковье стала доступнее: решение по жилью изменило финансовый расклад для медиков

Двадцать четыре медика Подмосковья получили свидетельства по программе "Социальная ипотека". Церемонию вручения документов провели в Доме Правительства Московской области. Всего с начала года жилищные сертификаты выдали 81 специалисту, сообщает министерство здравоохранения региона.

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Программа позволяет врачам и среднему медицинскому персоналу решить вопрос с жильем за счет регионального бюджета. Власти берут на себя половину стоимости квартиры в качестве первоначального взноса. В течение последующих 10 лет область компенсирует выплату основного долга по кредиту, поэтому медик оплачивает только проценты по ипотеке.

Условие программы Размер поддержки Первоначальный взнос 50% от стоимости жилья Срок компенсации основного долга 10 лет Расходы участника Только проценты по кредиту

"Привлечение и поддержка медицинских кадров — одна из наших главных задач. Для этого в регионе действует широкий комплекс мер социальной поддержки, включая жилищные программы. Это помогает нам не только привлекать новых медработников в Подмосковье, но и поддерживать тех, кто уже много лет трудится в наших медучреждениях", — отметил зампред областного правительства — министр здравоохранения Максим Забелин.

Для жителей региона развитие таких программ означает укрепление кадрового состава в местных поликлиниках и больницах. Когда врач или медсестра получают собственное жилье, они с большей вероятностью остаются работать в своем районе или городе, что обеспечивает стабильный доступ населения к медицинской помощи.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов