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Почти все пьедесталы захвачены: триумф в Лопотово предопределил состав национальной сборной

Россия » Центр » Московская область

Спортсмены из Подмосковья завоевали три золотые и одну серебряную медали на Кубке России по плаванию на открытой воде. Соревнования прошли с 11 по 13 июля в деревне Лопотово.

Плаванье победа
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Плаванье победа

Трижды победителем стал Александр Степанов, который представляет областной Центр олимпийских видов спорта. Он первым пришел к финишу на дистанциях 10 км и 5 км, а также выиграл спринт на выбывание на 3 км.

В спринте на 3 км второе место занял Денис Адеев, также из Центра олимпийских видов спорта.

Для пловцов-марафонцев этот турнир считается одним из главных в сезоне. Результаты Кубка России определяют состав национальной сборной и служат подготовкой к выездам на международные старты. Соревнования организовали по государственной программе "Спорт России".

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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