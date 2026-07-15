Тряска и ямы уходят в прошлое: в Белозерском округе начали менять облик стратегической трассы

В Белозерском округе ремонтируют участок трассы Череповец — Белозерск — Липин Бор. Рабочие уже выполнили 35% всего объема работ на отрезке длиной 4,6 километра.

Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ремонт мостов

Эта дорога длиной 130 километров связывает Череповецкий, Белозерский, Кирилловский и Вашкинский округа. Она входит в опорную сеть страны, поэтому по ней проходит основной поток грузовых и пассажирских машин.

"Завершено устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси, основания дорожной одежды из грунта, обработанного неорганическими вяжущими материалами, сделана досыпка обочин", — сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства области.

Сейчас строители укладывают нижний слой асфальтобетона. Трассу планируют сдать в эксплуатацию осенью этого года. До этого времени рабочие полностью закончат дорожную одежду, укрепят обочины, нанесут разметку и установят сигнальные столбики.

Развитие дорожной сети

В прошлом году на этой же трассе в Белозерском и Кирилловском округах обновили участки общей длиной более девяти километров. В текущем году по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" приступят к ремонту дороги в Вашкинском округе.

Участок / Округ Протяженность Срок сдачи Белозерский 4,6 км Осень 2024 г. Вашкинский 11,5 км 2027 г.

Для водителей и жителей четырех округов обновление трассы означает сокращение времени в пути и снижение износа автомобилей, что особенно важно для перевозчиков грузов, использующих эту дорогу как основной маршрут.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова