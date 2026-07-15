Рынок мясных изделий встряхнет: Оренбуржье приняло решение, которое изменит экспортный баланс

В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Оренбуржье" появится новый мясоперерабатывающий завод. Компания "Ариес" стала 27-м резидентом площадки и инвестирует в проект 820 млн рублей. Строительные работы стартуют во втором квартале 2027 года.

Фото: Openverse by Artbandito, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/ Мясокомбинат

Предприятие будет выпускать колбасные изделия, деликатесы и мясные полуфабрикаты. Проектная мощность завода превышает 16 тысяч тонн продукции в год. Такой объем позволит компании закрыть потребности внутреннего рынка и направить часть товаров на экспорт.

Развитие промышленного узла

ОЭЗ "Оренбуржье" входит в тройку лучших производственно-промышленных зон России. Сейчас площадки в Оренбурге и Орске объединяют 26 компаний. Среди них — распределительные центры Ozon и "Пятёрочки", молочный комбинат "Красногорский" и Оренбургский завод автоматизации и роботизации.

Инфраструктура зоны разделена на шесть кластеров: агропромышленный комплекс, нефтехимия, логистика, строительство, ИТ и экотехнопарк. Общий объем инвестиций в проекты достиг 71 млрд рублей, из которых 63,4 млрд рублей уже вложены в строительство объектов.

Показатель Значение Количество резидентов 27 компаний Общий объем инвестиций 71 млрд рублей Целевое создание рабочих мест (к 2030 г.) 16 000 человек

Для расширения мощностей 13 февраля 2025 года Минэкономразвития РФ увеличило площадь зоны в Оренбурге в два раза. Региональные власти ожидают, что до конца 2026 года к проекту присоединятся еще несколько организаций, которые сейчас проходят стадию регистрации.

"Льготные условия для резидентов зоны увеличивают доходность областного бюджета и создают новые рабочие места для жителей региона", — отмечают представители администрации ОЭЗ.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов