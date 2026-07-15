Рынок мясных изделий встряхнет: Оренбуржье приняло решение, которое изменит экспортный баланс

В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Оренбуржье" появится новый мясоперерабатывающий завод. Компания "Ариес" стала 27-м резидентом площадки и инвестирует в проект 820 млн рублей. Строительные работы стартуют во втором квартале 2027 года.
Предприятие будет выпускать колбасные изделия, деликатесы и мясные полуфабрикаты. Проектная мощность завода превышает 16 тысяч тонн продукции в год. Такой объем позволит компании закрыть потребности внутреннего рынка и направить часть товаров на экспорт.
ОЭЗ "Оренбуржье" входит в тройку лучших производственно-промышленных зон России. Сейчас площадки в Оренбурге и Орске объединяют 26 компаний. Среди них — распределительные центры Ozon и "Пятёрочки", молочный комбинат "Красногорский" и Оренбургский завод автоматизации и роботизации.
Инфраструктура зоны разделена на шесть кластеров: агропромышленный комплекс, нефтехимия, логистика, строительство, ИТ и экотехнопарк. Общий объем инвестиций в проекты достиг 71 млрд рублей, из которых 63,4 млрд рублей уже вложены в строительство объектов.
|Показатель
|Значение
|Количество резидентов
|27 компаний
|Общий объем инвестиций
|71 млрд рублей
|Целевое создание рабочих мест (к 2030 г.)
|16 000 человек
Для расширения мощностей 13 февраля 2025 года Минэкономразвития РФ увеличило площадь зоны в Оренбурге в два раза. Региональные власти ожидают, что до конца 2026 года к проекту присоединятся еще несколько организаций, которые сейчас проходят стадию регистрации.
"Льготные условия для резидентов зоны увеличивают доходность областного бюджета и создают новые рабочие места для жителей региона", — отмечают представители администрации ОЭЗ.
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.