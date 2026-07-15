В Ленинградской области обновляют набережные и прибрежные зоны у рек и озер. В регионе прокладывают пешеходные и велосипедные дорожки, монтируют освещение, устанавливают скамейки и детские игровые площадки.
Завершено благоустройство набережной реки Луги. Сейчас рабочие приступили к обновлению береговой линии озера Пань. Эти локации адаптируют под прогулки, занятия спортом и семейный отдых.
Помимо инфраструктуры, внимание уделяют озеленению прибрежных территорий. В проектах предусмотрена установка новых урн и парковой мебели, чтобы сделать общественные пространства чище и безопаснее для жителей и туристов.
|Объект
|Статус работ
|Набережная реки Луги
|Работы завершены
|Прибрежная зона озера Пань
|Работы начаты
"Развитие инфраструктуры вдоль водоемов позволяет создать качественные места для отдыха, что напрямую влияет на повседневную жизнь горожан и привлекательность природных территорий", — пояснили в администрации Ленинградской области.
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.