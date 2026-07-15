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Просто гулять стало невозможно: Ленинградская область перекроила прибрежные зоны под новый формат

Россия » Северо-Запад » Ленинградская область

В Ленинградской области обновляют набережные и прибрежные зоны у рек и озер. В регионе прокладывают пешеходные и велосипедные дорожки, монтируют освещение, устанавливают скамейки и детские игровые площадки.

Набережная с тюльпанами и велосипедистами
Фото: Pravda.Ru by Святослав Бормотов is licensed under Все права защищены
Набережная с тюльпанами и велосипедистами

Завершено благоустройство набережной реки Луги. Сейчас рабочие приступили к обновлению береговой линии озера Пань. Эти локации адаптируют под прогулки, занятия спортом и семейный отдых.

Помимо инфраструктуры, внимание уделяют озеленению прибрежных территорий. В проектах предусмотрена установка новых урн и парковой мебели, чтобы сделать общественные пространства чище и безопаснее для жителей и туристов.

Объект Статус работ
Набережная реки Луги Работы завершены
Прибрежная зона озера Пань Работы начаты

"Развитие инфраструктуры вдоль водоемов позволяет создать качественные места для отдыха, что напрямую влияет на повседневную жизнь горожан и привлекательность природных территорий", — пояснили в администрации Ленинградской области.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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