Жилые кварталы задыхаются без мест: Красногорск решил проблему через масштабный новый объект

В Красногорске строят новую школу на 1100 мест в жилом комплексе "Квартал Строгино". Объект готов на 60%, здание планируют сдать в мае 2027 года, чтобы дети смогли пойти на занятия с 1 сентября.
Сейчас на стройплощадке работают 40 человек. Строители возводят подпорные стены и занимаются планировкой территории. Внутри здания монтируют инженерные сети: отопление уже работает, электроснабжение готово на 70%, а слаботочные сети проложены на 80%.
"В этом году планируем закрыть контур здания, завершить фасад и приступить к черновому благоустройству. Чистовая отделка намечена на зиму, а установку оборудования — на конец зимы и весну", — сообщил директор по строительству Алексей Шабанов.
Для будущих учеников создают современную образовательную среду. Помимо обычных классов, в школе появятся профильные кабинеты и лаборатории. Особое внимание уделили трудовому обучению: здесь откроют специализированные мастерские для столярного и слесарного дела. Также в здании предусмотрены зоны для групп продленного дня и актовый зал на 400 мест для спектаклей и собраний.
|Параметр
|Данные
|Вместимость школы
|1100 мест
|Текущая готовность
|60%
|Срок сдачи
|Май 2027 года
|Застройщик
|Группа "Самолет"
После завершения работ объект передадут Управлению образования администрации городского округа Красногорск.
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