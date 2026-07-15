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Жилые кварталы задыхаются без мест: Красногорск решил проблему через масштабный новый объект

Россия » Центр » Московская область

В Красногорске строят новую школу на 1100 мест в жилом комплексе "Квартал Строгино". Объект готов на 60%, здание планируют сдать в мае 2027 года, чтобы дети смогли пойти на занятия с 1 сентября.

Школьники в классе
Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены
Школьники в классе

Сейчас на стройплощадке работают 40 человек. Строители возводят подпорные стены и занимаются планировкой территории. Внутри здания монтируют инженерные сети: отопление уже работает, электроснабжение готово на 70%, а слаботочные сети проложены на 80%.

"В этом году планируем закрыть контур здания, завершить фасад и приступить к черновому благоустройству. Чистовая отделка намечена на зиму, а установку оборудования — на конец зимы и весну", — сообщил директор по строительству Алексей Шабанов.

Для будущих учеников создают современную образовательную среду. Помимо обычных классов, в школе появятся профильные кабинеты и лаборатории. Особое внимание уделили трудовому обучению: здесь откроют специализированные мастерские для столярного и слесарного дела. Также в здании предусмотрены зоны для групп продленного дня и актовый зал на 400 мест для спектаклей и собраний.

Параметр Данные
Вместимость школы 1100 мест
Текущая готовность 60%
Срок сдачи Май 2027 года
Застройщик Группа "Самолет"

После завершения работ объект передадут Управлению образования администрации городского округа Красногорск.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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