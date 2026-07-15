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Слишком долго ждали перемен: реновация клиник в Ярославской области привела к радикальным мерам

Россия » Центр » Ярославль

В Ярославской области обновят 24 медицинских учреждения. Программа модернизации рассчитана до 2028 года, общая сумма вложений составит почти 1,4 млрд рублей. Деньги выделяют сами медицинские организации из своих доходов.

Врач и пациент
Фото: Pravda.Ru by Мария Сирота is licensed under Все права защищены
Врач и пациент

В текущем году отремонтируют 134 объекта и благоустроят прилегающие территории. На эти работы направят более 700 млн рублей. На 73 площадках строители уже начали монтаж и отделку.

Показатель Значение
Общий объем финансирования (до 2028 г.) ~1,4 млрд рублей
Количество учреждений под модернизацию 24 объекта
Бюджет на текущий год более 700 млн рублей
Количество объектов к ремонту в этом году 134 объекта

Для пациентов это означает смену условий пребывания: в больницах сократится доля ветхих помещений, появятся современные окна, двери и напольные покрытия. В частности, в клинической больнице №9 завершили ремонт второго хирургического отделения. Там обновили освещение и расширили коридоры, чтобы врачи могли быстрее перемещать маломобильных пациентов.

"В 2-м хирургическом отделении развернуты 43 хирургические, 15 проктологических коек и пять мест дневного стационара. Ежегодно наши специалисты выполняют здесь более тысячи операций, оказывая плановую и экстренную помощь жителям со всей Ярославской области", — рассказал главный врач КБ №9 Олег Гужков.

Помимо внутренних помещений, обновляют фасады. В областной туберкулезной больнице за счет собственных средств потратили более 5 млн рублей на ремонт внешних стен и балконов детского корпуса. Новая отделка улучшит теплоизоляцию палат, что критично при длительном лечении, которое может занимать до года.

До конца 2026 года строители должны закончить ремонт реанимационных блоков в двух областных клиниках. Весь объем работ по приведению больниц в нормативное состояние будет выполняться по утвержденному трехлетнему графику.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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