Слишком долго ждали перемен: реновация клиник в Ярославской области привела к радикальным мерам

В Ярославской области обновят 24 медицинских учреждения. Программа модернизации рассчитана до 2028 года, общая сумма вложений составит почти 1,4 млрд рублей. Деньги выделяют сами медицинские организации из своих доходов.

Фото: Pravda.Ru by Мария Сирота is licensed under Все права защищены Врач и пациент

В текущем году отремонтируют 134 объекта и благоустроят прилегающие территории. На эти работы направят более 700 млн рублей. На 73 площадках строители уже начали монтаж и отделку.

Показатель Значение Общий объем финансирования (до 2028 г.) ~1,4 млрд рублей Количество учреждений под модернизацию 24 объекта Бюджет на текущий год более 700 млн рублей Количество объектов к ремонту в этом году 134 объекта

Для пациентов это означает смену условий пребывания: в больницах сократится доля ветхих помещений, появятся современные окна, двери и напольные покрытия. В частности, в клинической больнице №9 завершили ремонт второго хирургического отделения. Там обновили освещение и расширили коридоры, чтобы врачи могли быстрее перемещать маломобильных пациентов.

"В 2-м хирургическом отделении развернуты 43 хирургические, 15 проктологических коек и пять мест дневного стационара. Ежегодно наши специалисты выполняют здесь более тысячи операций, оказывая плановую и экстренную помощь жителям со всей Ярославской области", — рассказал главный врач КБ №9 Олег Гужков.

Помимо внутренних помещений, обновляют фасады. В областной туберкулезной больнице за счет собственных средств потратили более 5 млн рублей на ремонт внешних стен и балконов детского корпуса. Новая отделка улучшит теплоизоляцию палат, что критично при длительном лечении, которое может занимать до года.

До конца 2026 года строители должны закончить ремонт реанимационных блоков в двух областных клиниках. Весь объем работ по приведению больниц в нормативное состояние будет выполняться по утвержденному трехлетнему графику.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова