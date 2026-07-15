В Ярославской области обновят 24 медицинских учреждения. Программа модернизации рассчитана до 2028 года, общая сумма вложений составит почти 1,4 млрд рублей. Деньги выделяют сами медицинские организации из своих доходов.
В текущем году отремонтируют 134 объекта и благоустроят прилегающие территории. На эти работы направят более 700 млн рублей. На 73 площадках строители уже начали монтаж и отделку.
|Показатель
|Значение
|Общий объем финансирования (до 2028 г.)
|~1,4 млрд рублей
|Количество учреждений под модернизацию
|24 объекта
|Бюджет на текущий год
|более 700 млн рублей
|Количество объектов к ремонту в этом году
|134 объекта
Для пациентов это означает смену условий пребывания: в больницах сократится доля ветхих помещений, появятся современные окна, двери и напольные покрытия. В частности, в клинической больнице №9 завершили ремонт второго хирургического отделения. Там обновили освещение и расширили коридоры, чтобы врачи могли быстрее перемещать маломобильных пациентов.
"В 2-м хирургическом отделении развернуты 43 хирургические, 15 проктологических коек и пять мест дневного стационара. Ежегодно наши специалисты выполняют здесь более тысячи операций, оказывая плановую и экстренную помощь жителям со всей Ярославской области", — рассказал главный врач КБ №9 Олег Гужков.
Помимо внутренних помещений, обновляют фасады. В областной туберкулезной больнице за счет собственных средств потратили более 5 млн рублей на ремонт внешних стен и балконов детского корпуса. Новая отделка улучшит теплоизоляцию палат, что критично при длительном лечении, которое может занимать до года.
До конца 2026 года строители должны закончить ремонт реанимационных блоков в двух областных клиниках. Весь объем работ по приведению больниц в нормативное состояние будет выполняться по утвержденному трехлетнему графику.
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.