Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бархатистая текстура и абсолютная защита: почему резиновая краска — это главный лайфхак 2026 года
Рынок труда перестал ждать диплома: ранний старт в офисе изменил правила борьбы за таланты
Износ дорог в Белгороде достиг предела: экстренные меры затронут основные транспортные артерии
Рынок автомобилей зашел в тупик: новая модель Changan в России лишила покупателей права выбора
Бьюти-мастера Приморья бросают вызов устаревшей модели работы: рынок услуг ожидают серьезные структурные сдвиги
Празднование дня освобождения переросло в деловой форум: Псков стягивает управленцев со всей страны
Пассажиропоток превысил норму в сорок раз: Керчь-Южная изменит привычный порядок работы
Земельный передел в Новороссийске набирает обороты: судьба простаивавших территорий решила конфликт
Обещали полный комфорт: интеграция сервисов в LADA Iskra привела к неожиданным сбоям

Расселение жилья вышло на новый уровень: Пермский край почти достиг вершины общероссийского списка

Россия » Поволжье » Пермь

Пермский край вошел в число лидеров России по темпам расселения аварийного жилья. Регион занимает пятое место в стране по объемам сноса непригодных домов за первое полугодие 2026 года и второе место по общему числу переселенных семей с 2019 года.

Аварийное жилье
Фото: Self-photographed by Mitte (Georg Mittenecker), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Аварийное жилье

Показатели расселения в Прикамье и России

За первые шесть месяцев 2026 года в Пермском крае расселили 27,9 тыс. кв. м жилья. В лидирующую четверку регионов вошли Московская и Ростовская области, а также Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

Если рассматривать долгосрочный период с 2019 года, Прикамье демонстрирует еще более высокие результаты. По числу семей, переехавших в новые квартиры, край уступает только Ханты-Мансийскому автономному округу.

Показатель Значение (Пермский край) Место в РФ
Расселение жилья (I полугодие 2026) 27,9 тыс. кв. м 5-е
Число переселенных семей (с 2019 г.) 25,1 тыс. семей 2-е

"В целом по стране в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" расселено около 595 тыс. кв. м аварийного жилья, в новые дома переехали более 34,8 тыс. человек", — сообщил генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин.

Финансирование и итоги шестилетки

Суммарно за шесть лет в Прикамье вывели из эксплуатации 956 тыс. кв. м непригодного жилого фонда. Для решения проблемы домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, регион привлек 3,47 млрд рублей федеральных средств.

Общая динамика по России показывает, что значительная часть работы выполняется за счет региональных бюджетов: так жилищные условия улучшили 15,2 тыс. человек, а объем аварийного фонда сократился на 257,7 тыс. кв. м.

Экспертная проверка: региональный экономист, аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Сейчас читают
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Авто
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval
Авто
Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Военные новости
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Популярное
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса

Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.

Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval
Миллионы баррелей в ловушке: российский танкерный флот замер в ожидании фатального решения
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Последний нефтяной щит Америки рухнул: Трамп оказался перед мировым энергетическим штормом
Забытая яма в Якутске: как русские доказали то, во что не верила вся Европа
Забытая яма в Якутске: как русские доказали то, во что не верила вся Европа
Последние материалы
Рынок труда перестал ждать диплома: ранний старт в офисе изменил правила борьбы за таланты
Износ дорог в Белгороде достиг предела: экстренные меры затронут основные транспортные артерии
Рынок автомобилей зашел в тупик: новая модель Changan в России лишила покупателей права выбора
Бьюти-мастера Приморья бросают вызов устаревшей модели работы: рынок услуг ожидают серьезные структурные сдвиги
Празднование дня освобождения переросло в деловой форум: Псков стягивает управленцев со всей страны
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Пассажиропоток превысил норму в сорок раз: Керчь-Южная изменит привычный порядок работы
Земельный передел в Новороссийске набирает обороты: судьба простаивавших территорий решила конфликт
Обещали полный комфорт: интеграция сервисов в LADA Iskra привела к неожиданным сбоям
Леса Югры превращают в руины: варварство привело к радикальному запрету для мигрантов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.