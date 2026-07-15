Пермский край вошел в число лидеров России по темпам расселения аварийного жилья. Регион занимает пятое место в стране по объемам сноса непригодных домов за первое полугодие 2026 года и второе место по общему числу переселенных семей с 2019 года.
За первые шесть месяцев 2026 года в Пермском крае расселили 27,9 тыс. кв. м жилья. В лидирующую четверку регионов вошли Московская и Ростовская области, а также Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.
Если рассматривать долгосрочный период с 2019 года, Прикамье демонстрирует еще более высокие результаты. По числу семей, переехавших в новые квартиры, край уступает только Ханты-Мансийскому автономному округу.
|Показатель
|Значение (Пермский край)
|Место в РФ
|Расселение жилья (I полугодие 2026)
|27,9 тыс. кв. м
|5-е
|Число переселенных семей (с 2019 г.)
|25,1 тыс. семей
|2-е
"В целом по стране в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" расселено около 595 тыс. кв. м аварийного жилья, в новые дома переехали более 34,8 тыс. человек", — сообщил генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин.
Суммарно за шесть лет в Прикамье вывели из эксплуатации 956 тыс. кв. м непригодного жилого фонда. Для решения проблемы домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, регион привлек 3,47 млрд рублей федеральных средств.
Общая динамика по России показывает, что значительная часть работы выполняется за счет региональных бюджетов: так жилищные условия улучшили 15,2 тыс. человек, а объем аварийного фонда сократился на 257,7 тыс. кв. м.
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.