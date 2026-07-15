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Износ дорог в Белгороде достиг предела: экстренные меры затронут основные транспортные артерии

Россия » Центр » Белгород

Белгородские водители и пассажиты общественного транспорта получат обновленные дороги: в текущем году на капитальный ремонт выделят дополнительные 1,2 млрд рублей. Средств хватит на восстановление нескольких ключевых городских маршрутов.

Ремонт дороги вдоль реки
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Ремонт дороги вдоль реки

Сейчас дорожная сеть города изношена примерно на 50%. Чтобы остановить разрушение полотна, власти увеличили объемы ямочного ремонта почти в пять раз по сравнению с прошлым годом. На шести участках общей длиной 3,4 км рабочие уже завершили дела или продолжают ремонт.

В середине августа начнутся работы еще на пяти отрезках. Общая протяженность этих участков составит 3,75 км, завершить их планируют до конца октября.

Улица / Проспект Участок ремонта
ул. Будённого от ул. Губкина до ул. Конева
ул. Калинина от Белгородского проспекта до ул. Индустриальной
Гражданский проспект от ул. Попова до ул. Вокзальной
ул. Вокзальная от Гражданского проспекта до ул. Преображенской
ул. Чумичова (2 этап) от Белгородского проспекта до ул. 3-го Интернационала

По словам врио губернатора Александра Шуваева, это часть долгосрочного плана. К 2027 году город отремонтирует еще 13 участков, что позволит привести в порядок в общей сложности 18 км городских дорог.

"В этом году на капитальный ремонт дорог дополнительно выделят 1,2 млрд рублей", — сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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