Белгородские водители и пассажиты общественного транспорта получат обновленные дороги: в текущем году на капитальный ремонт выделят дополнительные 1,2 млрд рублей. Средств хватит на восстановление нескольких ключевых городских маршрутов.
Сейчас дорожная сеть города изношена примерно на 50%. Чтобы остановить разрушение полотна, власти увеличили объемы ямочного ремонта почти в пять раз по сравнению с прошлым годом. На шести участках общей длиной 3,4 км рабочие уже завершили дела или продолжают ремонт.
В середине августа начнутся работы еще на пяти отрезках. Общая протяженность этих участков составит 3,75 км, завершить их планируют до конца октября.
|Улица / Проспект
|Участок ремонта
|ул. Будённого
|от ул. Губкина до ул. Конева
|ул. Калинина
|от Белгородского проспекта до ул. Индустриальной
|Гражданский проспект
|от ул. Попова до ул. Вокзальной
|ул. Вокзальная
|от Гражданского проспекта до ул. Преображенской
|ул. Чумичова (2 этап)
|от Белгородского проспекта до ул. 3-го Интернационала
По словам врио губернатора Александра Шуваева, это часть долгосрочного плана. К 2027 году город отремонтирует еще 13 участков, что позволит привести в порядок в общей сложности 18 км городских дорог.
"В этом году на капитальный ремонт дорог дополнительно выделят 1,2 млрд рублей", — сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.