Бьюти-мастера Приморья бросают вызов устаревшей модели работы: рынок услуг ожидают серьезные структурные сдвиги

Во Владивостоке, где туманы пахнут солью, а ритм жизни диктует близость Азии, бьюти-индустрия штурмует новые сопки. Завершился второй поток акселератора "Индустрия красоты Приморья: от самозанятости к системному бизнесу". 42 мастера решили, что пора перестать просто "пилить ногти" в найме и взяться за штурвал собственного дела. Четверо из них уже официально сменили статус на предпринимателей, получив билет в большой бизнес.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Синий маникюр

Формула бизнеса: нейросети и финансовый план

Шесть дней интенсивного погружения пролетели как скоростной катер по бухте Золотой Рог. Участницы разбирали не оттенки лака, а жесткие метрики: финансовое планирование, ценообразование и маркетинг. В эпоху, когда "прули" завозят через ИИ-аукционы, бьюти-сфера тоже не отстает — девушек научили внедрять нейросети в клиентский сервис. Это не просто рывок в развитии, а необходимость, чтобы выжить в условиях дальневосточной конкуренции.

"Для многих регионов сегодня актуален запрос на трансформацию мелкого ремесленничества в легальный сектор. Когда предприниматель видит прозрачные региональные бюджеты и понимает правила игры, он готов инвестировать в свой бренд", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Кейс Зарины Султановой: из найма в руководители

Одной из звезд потока стала Зарина Султанова. Десять лет она работала мастером маникюра "на дядю" и шла на программу с мыслью тихо оформить самозанятость. Но море и ветер перемен во Владивостоке вдохновляют на большее — Зарина замахнулась на открытие собственного салона.

"Во время акселератора я поняла, что бизнес — это не только работа на себя, но и возможность создавать рабочие места, развивать команду и собственный бренд. Теперь у меня есть финансовая модель, понимание продвижения и четкий план действий", — поделилась Зарина Султанова. Такие истории помогают решать локальный дефицит кадров в Приморье, превращая вчерашних сотрудников в ответственных работодателей.

"Подобные инициативы создают каркас комфортной городской среды. Качественный малый бизнес в сфере услуг — это не менее важная часть благоустройства Владивостока, чем новые фонари и парки", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Государственное "плечо" для женского бизнеса

Финалистки не уходят "в туман". Центр "Мой бизнес" продолжает вести их за руку. Это и льготное финансирование, и помощь с дизайном сайтов, и защита от бюрократических рифов. Акселератор — часть проекта "Женщины в бизнесе", где уже сформировался настоящий закрытый клуб: 44 предпринимательницы делятся опытом, как не утонуть в море налогов и маркетинга.

Проект поддерживается региональным минэкономразвития и партнерами. "С начала года флагманский акселератор собрал 240 заявок. Мы видим, что запрос на образование огромен не только во Владивостоке, но и во всех муниципалитетах края", — подчеркнула руководитель проекта Ольга Потарусова. Это гораздо важнее для людей, чем очередные споры о незаконных парковках или демонтаже шлагбаумов.

"Активность женщин в бизнесе — это мощный стабилизатор экономики. В Приморье, где развит экспорт морепродуктов и трансграничная торговля, сфера услуг должна соответствовать международным стандартам", — заявила в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Итоги программы в цифрах

За два года существования курса в нем приняли участие 77 представителей бьюти-сферы. Эти люди строят "новую экономику" региона, не боясь ни тайфунов, ни сложных прогнозов погоды в Приморье.

Параметр программы Результат 2024 года Количество выпускников 42 специалиста индустрии красоты Новые бизнес-единицы 4 зарегистрированных предприятия Сертификаты на развитие 10 участниц получили господдержку

Ответы на популярные вопросы

Кто может принять участие в акселераторе?

Жительницы Приморья, работающие в индустрии красоты (парикмахеры, визажисты, нейл-мастера), как в статусе самозанятых, так и планирующих открыть свое дело.

Нужно ли платить за обучение?

Программа реализуется в рамках нацпроекта, поэтому для прошедших отбор участниц обучение и консультации бесплатны.

Какую поддержку можно получить после финала?

Помощь в создании фирменного стиля, разработке сайта, консультации по налогам и доступ к льготным кредитам через Центр "Мой бизнес".

Где проходят занятия?

Обучение организовано на площадках во Владивостоке, но проект масштабируется и на другие муниципалитеты Приморского края.

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