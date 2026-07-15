Празднование дня освобождения переросло в деловой форум: Псков стягивает управленцев со всей страны

Псков примет съезд городов Воинской славы России, который пройдет в дни празднования годовщины освобождения города. Ожидается приезд руководителей муниципалитетов со всей страны для обсуждения совместных проектов. Мероприятие решено совместить с Днем города, который отмечается 23 июля, чтобы стимулировать деловой туризм в регионе.

Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved Псков, Власьевская башня

"Будет насыщенная повестка в части подписания соглашений о взаимодействии с теми регионами, с кем мы дружим и общаемся. Это символично — в Год единства народов России подписывать соглашения о партнерстве с нашими российскими городами. Это что-то вроде городов-побратимов, это партнерские отношения", — объяснил глава Пскова Борис Елкин в эфире ПЛН FM.

"Развитие горизонтальных связей между муниципалитетами напрямую влияет на качество управления территориями через обмен прикладными решениями. В текущих условиях Пскову крайне важно расширять сеть партнерств, привлекая инвестиции и изучая опыт коллег по реализации крупных инфраструктурных проектов", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Администрация Пскова готовит к подписанию соглашения с городами, имеющими историческую или социальную связь с регионом. Речь идет не только о соседних областях Северо-Запада, но и о географически удаленных субъектах. В качестве примера градоначальник привел недавний договор с Нижневартовском, который обусловлен связями между воинскими частями и семьями военнослужащих авиационного полка.