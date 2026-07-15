Пассажиропоток превысил норму в сорок раз: Керчь-Южная изменит привычный порядок работы

Железнодорожную станцию Керчь-Южная переоборудуют под возросший поток туристов. Сейчас объект работает на пределе: станция рассчитана на 200 человек, а фактически через нее ежедневно проходят около 9,5 тысячи пассажиров. Из них 6 тысяч человек отправляются в путь, а 3,5 тысячи прибывают в город.
О ситуации стало известно из письма Министерства транспорта РФ, на которое сослалась Ассоциация туроператоров России (АТОР). Чтобы люди не ждали поезда в тесноте, власти уже установили дополнительные переходные мостики между платформами, открыли точки питания и санитарные узлы. Для туристов с ограниченными возможностями здоровья запустили спецтранспорт по маршруту Керчь — Симферополь — Керчь.
|Направление развития
|Планируемые меры
|Комфорт и ожидание
|Создание зон отдыха, включая пространство для родителей с детьми, установка систем охлаждения воздуха
|Сервис и быт
|Новые туалеты, банкоматы и торговые автоматы (вендинг)
|Безопасность и логистика
|Увеличение количества оборудования для досмотра пассажиров
Транспортная схема в регионе остается временной: из Керчи вглубь полуострова и обратно туристов возят автобусами. Такой порядок сохранится минимум до 20 июля. Чтобы избежать путаницы, расписание поездов по станции Керчь-Южная Новый парк и график автобусов обновляют ежедневно.
При этом Минтранс России рекомендовал туроператорам сократить объемы турпрограмм в Крыму, пока сохраняется напряженная обстановка в регионе.
"Для улучшения условий ожидания и повышения пропускной способности на станции уже реализован ряд мер. В частности, организовано взаимодействие перевозчика, железной дороги и администрации Керчи", — сообщили в Минтрансе РФ.
Железнодорожное сообщение временно заменено автобусными рейсами. Схема движения актуальна минимум до 20 июля.
В планах министерства — обустроить на станции отдельную комфортную зону специально для пассажиров с детьми.
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.