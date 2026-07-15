Пассажиропоток превысил норму в сорок раз: Керчь-Южная изменит привычный порядок работы

Железнодорожную станцию Керчь-Южная переоборудуют под возросший поток туристов. Сейчас объект работает на пределе: станция рассчитана на 200 человек, а фактически через нее ежедневно проходят около 9,5 тысячи пассажиров. Из них 6 тысяч человек отправляются в путь, а 3,5 тысячи прибывают в город.

Фото: freepik.com is licensed under public domain железнодорожная станция

О ситуации стало известно из письма Министерства транспорта РФ, на которое сослалась Ассоциация туроператоров России (АТОР). Чтобы люди не ждали поезда в тесноте, власти уже установили дополнительные переходные мостики между платформами, открыли точки питания и санитарные узлы. Для туристов с ограниченными возможностями здоровья запустили спецтранспорт по маршруту Керчь — Симферополь — Керчь.

Направление развития Планируемые меры Комфорт и ожидание Создание зон отдыха, включая пространство для родителей с детьми, установка систем охлаждения воздуха Сервис и быт Новые туалеты, банкоматы и торговые автоматы (вендинг) Безопасность и логистика Увеличение количества оборудования для досмотра пассажиров

Транспортная схема в регионе остается временной: из Керчи вглубь полуострова и обратно туристов возят автобусами. Такой порядок сохранится минимум до 20 июля. Чтобы избежать путаницы, расписание поездов по станции Керчь-Южная Новый парк и график автобусов обновляют ежедневно.

При этом Минтранс России рекомендовал туроператорам сократить объемы турпрограмм в Крыму, пока сохраняется напряженная обстановка в регионе.

"Для улучшения условий ожидания и повышения пропускной способности на станции уже реализован ряд мер. В частности, организовано взаимодействие перевозчика, железной дороги и администрации Керчи", — сообщили в Минтрансе РФ.

Ответы на популярные вопросы

Как сейчас передвигаться из Керчи в другие города Крыма?

Железнодорожное сообщение временно заменено автобусными рейсами. Схема движения актуальна минимум до 20 июля.

Что делать туристам с детьми на станции?

В планах министерства — обустроить на станции отдельную комфортную зону специально для пассажиров с детьми.

Экспертная проверка: железнодорожный логист железнодорожный логист Алексей Воронов