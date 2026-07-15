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Леса Югры превращают в руины: варварство привело к радикальному запрету для мигрантов

Россия » Сибирь

В Югре предложили запретить иностранным гражданам заниматься рыболовством и сбором дикоросов. Инициатива возникла после жалоб коренных жителей региона на варварские методы заготовки кедрового ореха и нарушение миграционных правил.

Кедр сибирский
Фото: Туристический информационный центр с. Хлевное
Кедр сибирский

Вопрос обсудили на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Губернатор региона Руслан Кухарук пояснил, что в округ приезжают люди из других субъектов и стран, которые игнорируют закон и портят лес.

"В Югре сбор шишки разрешен только с земли, однако некоторые граждане проявляют варварство в отношении сбора дикоросов. В связи с этим поступили запросы от коренных жителей о том, чтобы включить традиционные виды деятельности – рыболовство и сбор дикоросов – в перечень видов деятельности, которыми не могут быть заняты иностранные граждане", — сообщил Руслан Кухарук.

Ресурсы и ограничения

Исполняющая обязанности руководителя природоохранной службы Югры Светлана Король привела данные по лесным массивам округа. Основная проблема сейчас заключается в сохранении биомассы кедра.

Показатель Значение
Площадь кедровых лесов более 4,2 млн га
Биологический запас ореха 280,6 тыс. тонн
Лимит ежегодной заготовки 140,5 тыс. тонн

Текущие правила строго ограничивают способ сбора: разрешено подбирать только упавшие шишки. Использовать колоты и другие инструменты, повреждающие деревья, запрещено. За такие нарушения штрафуют от 1 до 5 тысяч рублей. Сбор можно начинать не раньше 25 августа.

Системные изменения

Помимо ограничений для мигрантов планируют изменить правила заготовки на федеральном уровне. В Госдуму уже внесли законопроект, который даст регионам право самостоятельно определять сроки, нормы и места сбора ореха для местных нужд.

Также власти намерены ужесточить требования к арендаторам лесных участков. Теперь участники аукционов должны будут подтвердить наличие инфраструктуры для переработки дикоросов. Это должно превратить простой сбор сырья в полноценный промышленный цикл с созданием перерабатывающих предприятий внутри региона, что снизит объем незаконного вывоза продукции.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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