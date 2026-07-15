Земельный передел в Новороссийске набирает обороты: судьба простаивавших территорий решила конфликт

Власти Новороссийска начали инвентаризацию земель, которые простаивают без дела. На очереди — передача 156 участков, чьи владельцы нарушили сроки освоения, в распоряжение участников специальной военной операции. Город намерен изъять эти территории и перераспределить их в пользу защитников страны.

Фото: Pravda.Ru by Алексей Тихонов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Синий забор

Правовые основания для изъятия

Механизм возврата земли в муниципальную собственность запустило контрольно-ревизионное управление города. Как сообщила и. о. начальника управления Диана Зверева, сведения о необработанных наделах готовятся для передачи в Росреестр. Согласно закону, если собственник не использует землю по назначению в течение оговорённого периода, участок подлежит изъятию. Это дисциплинирует владельцев, предотвращая появление заброшенных пустырей в черте города.

"Процедура изъятия — это крайняя, но необходимая мера административного воздействия. Она позволяет не только пресекать земельные правонарушения, но и актуализировать данные муниципальных нормативов по использованию ресурсов", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Для Новороссийска, где логистика движения и дефицит свободных площадей стоят остро, такая ревизия становится способом расширения имущественного фонда. В соседних муниципалитетах, например, когда в Анапе набережная требует пространства для отдыха, власти также ищут внутренние резервы для развития.

Приоритет для ветеранов СВО

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко занял жесткую позицию: если земля не кормит и не строится, она должна служить тем, кто отличился на фронте. Глава города подчеркнул, что среди кандидатов на получение участков много орденоносцев, военнослужащих с серьезными боевыми заслугами и ранениями. Кравченко потребовал конкретных результатов по пополнению фонда участков для предоставления нуждающимся категориям граждан.

"Такая мера — эффективный инструмент социальной политики. Перераспределение земель помогает укрепить лояльность местного населения и поддержать тех, кто реально вкладывает силы в будущее страны", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Владимир Орлов.

Параметр Что меняется Количество участков 156 объектов включены в список на проверку Основное основание Неосвоение земли в установленные законом сроки Целевая группа Ветераны СВО, орденоносцы и раненые бойцы

Последствия для земельного рынка

Масштабная ревизия совпала с периодом повышенного интереса к недвижимости в Краснодарском крае. На фоне того, как экономика Кубани демонстрирует рост числа самозанятых и деловой активности, спрос на землю остается стабильным. Однако неиспользование участков тормозит строительство жилья и социальных объектов.

"Изъятие неиспользуемых наделов может кратковременно охладить спекулятивный интерес на вторичном рынке, но в перспективе это оздоровит сектор и ускорит темпы застройки пригородов", — рассказал в беседе с Pravda.Ru специалист по недвижимости Артур Волков.

Для многих семей военнослужащих это шанс на долгожданное жилье. Ранее похожий случай был зафиксирован в Анапе, где после вмешательства прокуратуры семья бойца СВО смогла получить законный надел. Власти региона также следят, чтобы участки находились в безопасных зонах, учитывая риск наводнений и других природных аномалий, характерных для юга России. Кроме того, ведется строгий экологический контроль территорий, предназначенных под застройку, чтобы избежать проблем с почвой и качеством воды.

Ответы на популярные вопросы

Какой срок дается владельцу на освоение участка?

Обычно срок составляет три года, если иное не прописано в договоре аренды или законодательстве для конкретных категорий земель.

Кто именно в СВО имеет приоритет на землю?

В первую очередь это военнослужащие, имеющие государственные награды, ордена, а также бойцы, получившие ранения при выполнении задач.

Могут ли изъять участок, если на нем начато строительство?

Если работы ведутся и зарегистрирован объект незавершенного строительства, изъять землю по причине "неосвоения" значительно сложнее.

Возможна ли компенсация при изъятии?

Процедура изъятия за нарушение законодательства часто предполагает публичные торги или передачу в госфонд, вопрос выплат решается в судебном порядке.

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