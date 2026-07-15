Земельный передел в Новороссийске набирает обороты: судьба простаивавших территорий решила конфликт

Власти Новороссийска начали инвентаризацию земель, которые простаивают без дела. На очереди — передача 156 участков, чьи владельцы нарушили сроки освоения, в распоряжение участников специальной военной операции. Город намерен изъять эти территории и перераспределить их в пользу защитников страны.
Механизм возврата земли в муниципальную собственность запустило контрольно-ревизионное управление города. Как сообщила и. о. начальника управления Диана Зверева, сведения о необработанных наделах готовятся для передачи в Росреестр. Согласно закону, если собственник не использует землю по назначению в течение оговорённого периода, участок подлежит изъятию. Это дисциплинирует владельцев, предотвращая появление заброшенных пустырей в черте города.
"Процедура изъятия — это крайняя, но необходимая мера административного воздействия. Она позволяет не только пресекать земельные правонарушения, но и актуализировать данные муниципальных нормативов по использованию ресурсов", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.
Для Новороссийска, где логистика движения и дефицит свободных площадей стоят остро, такая ревизия становится способом расширения имущественного фонда. В соседних муниципалитетах, например, когда в Анапе набережная требует пространства для отдыха, власти также ищут внутренние резервы для развития.
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко занял жесткую позицию: если земля не кормит и не строится, она должна служить тем, кто отличился на фронте. Глава города подчеркнул, что среди кандидатов на получение участков много орденоносцев, военнослужащих с серьезными боевыми заслугами и ранениями. Кравченко потребовал конкретных результатов по пополнению фонда участков для предоставления нуждающимся категориям граждан.
"Такая мера — эффективный инструмент социальной политики. Перераспределение земель помогает укрепить лояльность местного населения и поддержать тех, кто реально вкладывает силы в будущее страны", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Владимир Орлов.
|Параметр
|Что меняется
|Количество участков
|156 объектов включены в список на проверку
|Основное основание
|Неосвоение земли в установленные законом сроки
|Целевая группа
|Ветераны СВО, орденоносцы и раненые бойцы
Масштабная ревизия совпала с периодом повышенного интереса к недвижимости в Краснодарском крае. На фоне того, как экономика Кубани демонстрирует рост числа самозанятых и деловой активности, спрос на землю остается стабильным. Однако неиспользование участков тормозит строительство жилья и социальных объектов.
"Изъятие неиспользуемых наделов может кратковременно охладить спекулятивный интерес на вторичном рынке, но в перспективе это оздоровит сектор и ускорит темпы застройки пригородов", — рассказал в беседе с Pravda.Ru специалист по недвижимости Артур Волков.
Для многих семей военнослужащих это шанс на долгожданное жилье. Ранее похожий случай был зафиксирован в Анапе, где после вмешательства прокуратуры семья бойца СВО смогла получить законный надел. Власти региона также следят, чтобы участки находились в безопасных зонах, учитывая риск наводнений и других природных аномалий, характерных для юга России. Кроме того, ведется строгий экологический контроль территорий, предназначенных под застройку, чтобы избежать проблем с почвой и качеством воды.
Обычно срок составляет три года, если иное не прописано в договоре аренды или законодательстве для конкретных категорий земель.
В первую очередь это военнослужащие, имеющие государственные награды, ордена, а также бойцы, получившие ранения при выполнении задач.
Если работы ведутся и зарегистрирован объект незавершенного строительства, изъять землю по причине "неосвоения" значительно сложнее.
Процедура изъятия за нарушение законодательства часто предполагает публичные торги или передачу в госфонд, вопрос выплат решается в судебном порядке.
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.