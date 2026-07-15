Администрация Югры предложила запретить иностранным гражданам заниматься традиционными промыслами

Губернатор Югры Руслан Кухарук провел совещание по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции. В обсуждении участвовали представители региональной власти, правоохранительных органов и Нижнеобского территориального управления Росрыболовства.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Вьюгин is licensed under Все права защищены Сотрудники рыбоперерабатывающего завода за сортировкой свежей рыбы

Основное внимание уделили браконьерству и незаконному сбору дикоросов. В округе зафиксировали более 1500 нарушений в сфере рыболовства, из которых почти треть приходится на вылов осетровых. В ходе проверок у граждан изъяли 1,5 тонны рыбы.

Правила и нормы рыболовства

Директор департамента промышленности Югры Виктор Гамузов напомнил, что в регионе рыболовство делится на промышленное, любительское и традиционное. Последнее доступно только представителям коренных малочисленных народов Севера.

Для любителей рыболовства установлены жесткие суточные лимиты по видам рыб:

Вид рыбы Суточная норма (кг) Тугун, хариус сибирский по 3 кг Язь, щука, налим, судак (суммарно) 10 кг Окунь, плотва, елец, карась (суммарно) 30 кг Пелядь (сырок), сиг-пыжьян по 5 кг

"Мы должны создать необходимые условия и продолжим инициировать подписание документов для легализации работы в этом направлении", — подчеркнула заместитель губернатора Югры Наталья Огородникова.

Она добавила, что рост статистики по нарушениям объясняется не увеличением числа браконьеров, а усилением взаимодействия между контролирующими ведомствами.

Заготовка кедрового ореха

Отдельным пунктом обсудили сбор кедрового ореха. В регионе действуют строгие правила заготовки, направленные на сохранение леса:

Срок начала сбора: не раньше 25 августа.

Метод: только ручной сбор шишек с земли.

Запреты: использование колотов и любых приспособлений, повреждающих деревья.

За несоблюдение этих требований предусмотрен штраф от 1 до 5 тысяч рублей.

Защита традиционных промыслов

Руслан Кухарук сообщил, что в регион приезжают граждане из других субъектов, которые нарушают миграционный режим. Коренные жители обратились с просьбой ограничить доступ иностранных граждан к традиционным видам деятельности.

"Поступили запросы от коренных жителей о том, чтобы включить традиционные виды деятельности — рыболовство и сбор дикоросов — в перечень видов деятельности, которыми не могут быть заняты иностранные граждане", — сообщил Руслан Кухарук.

Параллельно на федеральном уровне готовится законопроект. Если документ примут, регионы смогут самостоятельно определять сроки, места и нормы сбора ореха для собственных нужд.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов