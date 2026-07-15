Администрация Югры предложила запретить иностранным гражданам заниматься традиционными промыслами

Губернатор Югры Руслан Кухарук провел совещание по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции. В обсуждении участвовали представители региональной власти, правоохранительных органов и Нижнеобского территориального управления Росрыболовства.
Основное внимание уделили браконьерству и незаконному сбору дикоросов. В округе зафиксировали более 1500 нарушений в сфере рыболовства, из которых почти треть приходится на вылов осетровых. В ходе проверок у граждан изъяли 1,5 тонны рыбы.
Директор департамента промышленности Югры Виктор Гамузов напомнил, что в регионе рыболовство делится на промышленное, любительское и традиционное. Последнее доступно только представителям коренных малочисленных народов Севера.
Для любителей рыболовства установлены жесткие суточные лимиты по видам рыб:
|Вид рыбы
|Суточная норма (кг)
|Тугун, хариус сибирский
|по 3 кг
|Язь, щука, налим, судак (суммарно)
|10 кг
|Окунь, плотва, елец, карась (суммарно)
|30 кг
|Пелядь (сырок), сиг-пыжьян
|по 5 кг
"Мы должны создать необходимые условия и продолжим инициировать подписание документов для легализации работы в этом направлении", — подчеркнула заместитель губернатора Югры Наталья Огородникова.
Она добавила, что рост статистики по нарушениям объясняется не увеличением числа браконьеров, а усилением взаимодействия между контролирующими ведомствами.
Отдельным пунктом обсудили сбор кедрового ореха. В регионе действуют строгие правила заготовки, направленные на сохранение леса:
За несоблюдение этих требований предусмотрен штраф от 1 до 5 тысяч рублей.
Руслан Кухарук сообщил, что в регион приезжают граждане из других субъектов, которые нарушают миграционный режим. Коренные жители обратились с просьбой ограничить доступ иностранных граждан к традиционным видам деятельности.
"Поступили запросы от коренных жителей о том, чтобы включить традиционные виды деятельности — рыболовство и сбор дикоросов — в перечень видов деятельности, которыми не могут быть заняты иностранные граждане", — сообщил Руслан Кухарук.
Параллельно на федеральном уровне готовится законопроект. Если документ примут, регионы смогут самостоятельно определять сроки, места и нормы сбора ореха для собственных нужд.
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.