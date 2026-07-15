Больше тысячи операций в год: модернизация в Ярославле изменила условия для пациентов

В Ярославле отремонтировали второе хирургическое отделение Клинической больницы № 9 и обновили внешний вид детского корпуса Областной туберкулезной больницы.

Фото: Pravda.Ru by Мария Сирота is licensed under Все права защищены Медицинская работница в больнице

В хирургическом отделении заменили окна, двери и полы, обновили отделку стен и освещение. Для пациентов и врачей это означает работу в более комфортных условиях, что особенно важно для одного из крупнейших профилей региона: здесь ежегодно делают более тысячи плановых и экстренных операций.

В детском корпусе туберкулезной больницы привели в порядок фасад и балконы. На эти работы потратили более 5 млн рублей.

Ремонт этих объектов — часть большой программы по обновлению медицины в регионе. До 2028 года в области планируют модернизировать 24 медицинских учреждения, выделив на это почти 1,4 млрд рублей.

Показатель Значение Количество учреждений к модернизации (до 2028 года) 24 объекта Общий объем финансирования около 1,4 млрд рублей План на 2026 год (объекты и благоустройство) 134 объекта (более 700 млн рублей)

"Обновление материальной базы больниц напрямую влияет на качество медицинской помощи и условия работы персонала. Когда в отделении, где делают тысячи операций, заменяют освещение и отделку, это снижает риски инфекций и упрощает санитарную обработку помещений", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов