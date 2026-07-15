Больше тысячи операций в год: модернизация в Ярославле изменила условия для пациентов

В Ярославле отремонтировали второе хирургическое отделение Клинической больницы № 9 и обновили внешний вид детского корпуса Областной туберкулезной больницы.
В хирургическом отделении заменили окна, двери и полы, обновили отделку стен и освещение. Для пациентов и врачей это означает работу в более комфортных условиях, что особенно важно для одного из крупнейших профилей региона: здесь ежегодно делают более тысячи плановых и экстренных операций.
В детском корпусе туберкулезной больницы привели в порядок фасад и балконы. На эти работы потратили более 5 млн рублей.
Ремонт этих объектов — часть большой программы по обновлению медицины в регионе. До 2028 года в области планируют модернизировать 24 медицинских учреждения, выделив на это почти 1,4 млрд рублей.
|Показатель
|Значение
|Количество учреждений к модернизации (до 2028 года)
|24 объекта
|Общий объем финансирования
|около 1,4 млрд рублей
|План на 2026 год (объекты и благоустройство)
|134 объекта (более 700 млн рублей)
"Обновление материальной базы больниц напрямую влияет на качество медицинской помощи и условия работы персонала. Когда в отделении, где делают тысячи операций, заменяют освещение и отделку, это снижает риски инфекций и упрощает санитарную обработку помещений", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.
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