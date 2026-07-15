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Стихия устроила погром в музее "Павловск": вековые деревья отдают даром на дрова

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Администрация музея-заповедника "Павловск" раздает посетителям на дрова остатки деревьев, которые повалил ураган. Забрать березу, ель, липу или дуб можно только самовывозом.

Руки человека разводят огонь костра в ночном лесу
Фото: Pravda.Ru by Вольдемар Курицын is licensed under Все права защищены
Руки человека разводят огонь костра в ночном лесу

Штормовой ветер, обрушившийся на парк 11-12 июля, повредил более 400 деревьев. По словам руководства музея, это самые масштабные разрушения за последние 30 лет. В результате стихии погибло свыше 200 экземпляров, включая те, что формировали ключевые видовые перспективы ландшафтного парка.

Чтобы устранить последствия урагана, парк закрыли для посещения с 15 по 17 июля. В этот период специалисты будут расчищать территорию от завалов.

Доступ к Павловскому дворцу временно ограничен. Попасть к нему можно только через входную зону "Церковный дворик" со стороны Садовой улицы, 20.

Показатель Значение
Всего поврежденных деревьев более 400
Полностью утрачено деревьев более 200
Период закрытия парка 15-17 июля

"Уважаемые посетители! Из-за ураганных ветров на территории музея заповедника "Павловск" пострадало более 400 деревьев. Приглашаем желающих забрать порубочные остатки: березы, ели, липы, дуба", — сообщили в администрации музея.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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