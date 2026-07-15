Стихия устроила погром в музее "Павловск": вековые деревья отдают даром на дрова

Администрация музея-заповедника "Павловск" раздает посетителям на дрова остатки деревьев, которые повалил ураган. Забрать березу, ель, липу или дуб можно только самовывозом.

Фото: Pravda.Ru by Вольдемар Курицын is licensed under Все права защищены Руки человека разводят огонь костра в ночном лесу

Штормовой ветер, обрушившийся на парк 11-12 июля, повредил более 400 деревьев. По словам руководства музея, это самые масштабные разрушения за последние 30 лет. В результате стихии погибло свыше 200 экземпляров, включая те, что формировали ключевые видовые перспективы ландшафтного парка.

Чтобы устранить последствия урагана, парк закрыли для посещения с 15 по 17 июля. В этот период специалисты будут расчищать территорию от завалов.

Доступ к Павловскому дворцу временно ограничен. Попасть к нему можно только через входную зону "Церковный дворик" со стороны Садовой улицы, 20.

Показатель Значение Всего поврежденных деревьев более 400 Полностью утрачено деревьев более 200 Период закрытия парка 15-17 июля

"Уважаемые посетители! Из-за ураганных ветров на территории музея заповедника "Павловск" пострадало более 400 деревьев. Приглашаем желающих забрать порубочные остатки: березы, ели, липы, дуба", — сообщили в администрации музея.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова