Глаза разбегаются от масштаба: реконструкция в Дмитрове изменила облик сада при гимназии "Логос"

В Дмитрове реконструируют здание детского сада при гимназии "Логос" на улице Кропоткинской. Работы выполнены более чем на 70%.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Маленький мальчик в синей куртке сидит на скамейке в детском саду

Сейчас на объекте работают 59 строителей и две единицы техники. Специалисты монтируют вентилируемый фасад, прокладывают инженерные сети и делают внутреннюю отделку. Также началась подготовка прилегающей территории.

Здание площадью свыше 1,9 тысячи квадратных метров полностью обновят. Ремонт затронет все групповые помещения и пищеблок. В планах — замена кровли и водостоков, установка систем видеонаблюдения и пожарной безопасности.

Параметр Данные Площадь здания более 1,9 тыс. кв. м Готовность работ 70% Срок открытия 2026 год

Финансирование стройки обеспечивает государственный бюджет. Обновленный детский сад примут в эксплуатацию в 2026 году.

Экспертная проверка:

специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова