Глаза разбегаются от масштаба: реконструкция в Дмитрове изменила облик сада при гимназии "Логос"

В Дмитрове реконструируют здание детского сада при гимназии "Логос" на улице Кропоткинской. Работы выполнены более чем на 70%.
Сейчас на объекте работают 59 строителей и две единицы техники. Специалисты монтируют вентилируемый фасад, прокладывают инженерные сети и делают внутреннюю отделку. Также началась подготовка прилегающей территории.
Здание площадью свыше 1,9 тысячи квадратных метров полностью обновят. Ремонт затронет все групповые помещения и пищеблок. В планах — замена кровли и водостоков, установка систем видеонаблюдения и пожарной безопасности.
|Параметр
|Данные
|Площадь здания
|более 1,9 тыс. кв. м
|Готовность работ
|70%
|Срок открытия
|2026 год
Финансирование стройки обеспечивает государственный бюджет. Обновленный детский сад примут в эксплуатацию в 2026 году.
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