Всё может смыть в любой момент: разлив реки Ай в Златоусте поставил людей перед жестким выбором

Жителей Златоуста просят покинуть дачные участки из-за подъема воды в реке Ай. Разлив реки угрожает подтоплением жилых домов и садовых товариществ, расположенных у берега.
Уровень воды в Ай продолжает расти. Местные власти предупреждают: если тенденция сохранится, придется начать принудительную эвакуацию людей из зоны риска. На данный момент сведений о вывезе жителей нет, но людей просят следить за сводками и быть готовыми к выезду.
Спецслужбы и рабочие уже начали укреплять береговую линию, чтобы сдержать поток воды и минимизировать ущерб инфраструктуре.
Основная опасность сейчас сосредоточена в низинах и прибрежных зонах. Подтопление участков может привести к повреждению фундаментов, потере урожая и выходу из строя электросетей в садовых массивах.
Для предотвращения затоплений применяют стандартные инженерные методы защиты берегов. Сейчас ситуация остается под контролем муниципальных служб, которые готовы задействовать дополнительную технику в случае резкого скачка уровня воды.
"Уровень воды в реке продолжает расти, что создает угрозу для жилых домов и садовых участков вблизи берегов", — сообщили власти региона.
В случае необходимости эвакуации жителей будут информировать через официальные каналы связи и оповещение на местах.
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