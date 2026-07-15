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Всё может смыть в любой момент: разлив реки Ай в Златоусте поставил людей перед жестким выбором

Россия » Урал » Челябинск

Жителей Златоуста просят покинуть дачные участки из-за подъема воды в реке Ай. Разлив реки угрожает подтоплением жилых домов и садовых товариществ, расположенных у берега.

Река Миасс, июль 2009 - panoramio
Фото: commons.wikimedia.org by Сташик, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Река Миасс, июль 2009 - panoramio

Уровень воды в Ай продолжает расти. Местные власти предупреждают: если тенденция сохранится, придется начать принудительную эвакуацию людей из зоны риска. На данный момент сведений о вывезе жителей нет, но людей просят следить за сводками и быть готовыми к выезду.

Спецслужбы и рабочие уже начали укреплять береговую линию, чтобы сдержать поток воды и минимизировать ущерб инфраструктуре.

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Риски и меры защиты

Основная опасность сейчас сосредоточена в низинах и прибрежных зонах. Подтопление участков может привести к повреждению фундаментов, потере урожая и выходу из строя электросетей в садовых массивах.

Для предотвращения затоплений применяют стандартные инженерные методы защиты берегов. Сейчас ситуация остается под контролем муниципальных служб, которые готовы задействовать дополнительную технику в случае резкого скачка уровня воды.

"Уровень воды в реке продолжает расти, что создает угрозу для жилых домов и садовых участков вблизи берегов", — сообщили власти региона.

В случае необходимости эвакуации жителей будут информировать через официальные каналы связи и оповещение на местах.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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