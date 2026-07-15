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Деньги перестали работать как стимул: Приморье ищет новые способы вернуть врачей в города

Россия » Дальний Восток » Владивосток

В Приморском крае зафиксирован критический кадровый дефицит, охвативший практически все отрасли экономики. Наиболее уязвимыми оказались сферы здравоохранения и образования, которые традиционно считаются социальным фундаментом региона. Краевой центр "Работа России" подтверждает серьезность ситуации: на текущий момент в базе данных числится свыше 6,2 тысячи свободных вакансий для медицинских работников различных специальностей.

медики
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
медики

Критическая нехватка медиков в индустриальных центрах

Несмотря на то что среднее вознаграждение врачей в крае достигает 72 тысяч рублей, медицинские учреждения продолжают испытывать острую потребность в реаниматологах-анестезиологах, хирургах и педиатрах. Самая сложная обстановка наблюдается в промышленных узлах региона — Уссурийске, Находке, Большом Камне и Арсеньеве. Параллельно с кадровыми проблемами жители сталкиваются и с природными вызовами: так, недавно Примгидромет предупредил о сильных дождях и штормовом ветре, что лишь усиливает нагрузку на экстренные службы.

Для привлечения персонала власти используют систему финансовых стимулов, включая ежемесячные надбавки и подъемные выплаты. Специалисты, готовые переехать в сельскую местность по федеральным программам, могут рассчитывать на разовую выплату в размере до 2 миллионов рублей. Как сообщает vostokmedia.com, подобные меры поддержки призваны стабилизировать ситуацию в отдаленных районах края.

"Проблема дефицита кадров в Приморье имеет накопительный эффект и связана не только с уровнем зарплат, но и с качеством городской среды в малых городах", - отметила в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина  Костина.

Образовательный сектор: поиск учителей и жилищный вопрос

В школах региона ситуация не менее напряженная, особенно во Владивостоке, где педагоги могут заработать от 60 до 100 тысяч рублей. В то же время учебные заведения Спасска-Дальнего, Артема и Тернейского округа остро нуждаются в преподавателях точных наук, иностранных языков и филологах. При такой нехватке специалистов развитие инфраструктуры продолжается: например, новая дорога на Русском острове значительно улучшила транспортную доступность прибрежных зон.

Помимо денежных выплат по программе "Земский учитель", Приморье предлагает льготную ипотеку под 2% годовых и компенсацию расходов на аренду жилья. Комплексный подход, сочетающий финансовые бонусы и решение квартирного вопроса, остается главной стратегией регионального правительства. Власти рассчитывают, что это позволит ликвидировать кадровые пустоты и повысить стандарты социального обслуживания населения.

Ответы на популярные вопросы о дефиците кадров в Приморье

Каких врачей не хватает в Приморском крае больше всего?

Наиболее востребованными в регионе являются анестезиологи-реаниматологи, хирурги и педиатры, а общее число вакансий в медицине превышает 6 тысяч.

Какую максимальную выплату может получить врач при переезде в село?

В рамках федеральных программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" специалисты могут получить единоразовую выплату до 2 миллионов рублей.

Сколько зарабатывают учителя во Владивостоке?

Размер заработной платы педагогов в краевой столице варьируется в диапазоне от 60 до 100 тысяч рублей в зависимости от нагрузки и стажа.

Какие жилищные льготы предусмотрены для специалистов?

Для работников бюджетной сферы доступна "дальневосточная ипотека" со ставкой до 2% годовых, а также механизмы компенсации аренды коммерческого жилья.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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