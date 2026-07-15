Студенты больше не уедут навсегда: Вологодская область изменит подход к подготовке своих кадров

Вологодская область и Санкт-Петербург расширят сотрудничество в сфере подготовки кадров и науки. Основные договоренности закрепят 16–18 июля в ходе Дней Санкт-Петербурга, которые пройдут в регионе.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Лекция в учебном классе

"На Днях образования и науки Санкт-Петербурга планируем подписать четыре соглашения о сотрудничестве в сфере образования, науки и подготовки кадров. Между Вологодской областью и Санкт-Петербургом уже налажены крепкие связи: высшее образование в вузах Северной столицы получают более 3,5 тысячи вологодских студентов", — сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Центром событий станет Вологодский государственный университет. Здесь организуют конференцию «Университетское партнерство: Санкт-Петербург – Вологда», где руководители вузов проведут круглый стол и пленарное заседание.

Участники обсудят, как внедрять искусственный интеллект и новые инженерные технологии, а также как сохранить объекты культурного наследия и привлечь молодежь в востребованные профессии. Это напрямую влияет на качество подготовки специалистов, которые позже придут работать на предприятия региона.

Программа также включает визиты делегаций в научные центры и на заводы Вологодской области. Специалисты из двух регионов обменяются опытом подготовки кадров и изучат работающие местные практики.

Показатель Значение Срок проведения мероприятий 16–18 июля Количество новых соглашений 4 документа Число студентов из Вологодской области в вузах СПб более 3,5 тыс. человек

Для обычного жителя региона развитие таких связей означает доступ к более качественному образованию и современным технологиям без необходимости навсегда покидать область, а для местных предприятий — приток квалифицированных инженеров и ученых.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов