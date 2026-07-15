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Два грузовика слились в один: в Челябинской области создали машину, которая бурит и лечит скважины разом

Россия » Урал » Челябинск

Предприятия Челябинской области разработали мобильный буровой комплекс, который объединил две разные установки на одном шасси автомобиля УРАЛ. Раньше для проведения работ требовалось два отдельных автомобиля, теперь же весь технологический цикл закрывает одна машина.

Рабочий у буровой установки
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Рабочий у буровой установки

Комплекс предназначен для геологической разведки и обслуживания скважин. В его состав входят буровая установка и парогенераторная станция. Пар используется для удаления парафиновых отложений в стволе скважины, что позволяет восстановить её проходимость и вернуть проектную производительность. Конструкция рассчитана на эксплуатацию в суровом климате и на территориях с труднодоступным рельефом.

Функциональный блок Назначение и возможности
Буровая установка Геологическая разведка, бурение скважин, проведение технологических операций.
Парогенераторная станция Очистка скважин от парафина, размораживание коммуникаций, промышленная очистка техники от битума и масел.
Шасси УРАЛ Полноприводная база для работы в условиях бездорожья.

Сфера применения машины выходит за рамки нефтедобычи. Парогенератор можно использовать для размораживания инженерных сетей, очистки объектов агропромышленного комплекса и строительных конструкций от технических загрязнений.

"Проект подтверждает способность российских предприятий не только успешно решать задачи импортозамещения, но и разрабатывать собственные инновационные продукты, востребованные на рынке России и стран СНГ", — сообщили представители заводов.

В Минпроме Челябинской области отметили, что кооперация заводов региона позволяет укреплять технологический суверенитет и повышать конкурентоспособность машиностроения.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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