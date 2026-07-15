Повторение 2010 года: засуха поставила урожай Томской области на грань гибели

Производители продуктов питания в Томской области предупреждают о рисках серьезного неурожая и росте себестоимости продукции. Главными причинами стали засуха, охватившая несколько районов региона, и дефицит дизельного топлива, который вынуждает закупать горючее по завышенным ценам.

Фото: Pravda.Ru by Марина Лебедева is licensed under Все права защищены Ночная уборка зернового поля комбайнами

Проблемы обсуждали на собрании региональной ассоциации пищевиков. Представители отрасли отмечают, что текущая погодная ситуация напоминает экстремальную засуху 2010 года.

"Тревоги есть по этому году. В Асиновском районе рапс лег полностью. Кормов собрать не можем, поэтому овес скашиваем на корма, недобор порядка 20%", — сообщил заместитель директора ООО "Холдинг Молоко" Иван Багазеев.

По мнению Багазеева, дефицит сырья приведет к удорожанию кормов. Ситуация осложняется тем, что закупочные цены на молоко при этом снижаются, что бьет по рентабельности хозяйств.

Состояние полей и дефицит горючего

Засуха затронула разные части области. Председатель совета директоров АО "Томские мельницы" Евгений Рубцов сообщил, что из-за жары и отсутствия влаги почва на многих полях покрылась трещинами.

Параллельно с природными факторами предприятия столкнулись с логистическим и финансовым давлением из-за нехватки дизельного топлива. Сельхозпроизводители начали ощущать дефицит еще в июне, после чего цены у поставщиков выросли вдвое.

Проблема Последствие Засуха (Асиновский р-н и др.) Полегание рапса, недобор кормов на 20% Рост цен на дизель Закупки по цене до 145 руб./литр Рынок сырья Падение закупочных цен на молоко

Совокупность этих факторов создает риски для продовольственной безопасности региона на ближайшие годы, так как рост затрат на топливо и корма неизбежно отразится на итоговой стоимости продуктов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов