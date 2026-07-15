Жить в развалинах больше не получится: ХМАО обновил жилищный фонд с невероятной скоростью

Ханты-Мансийский автономный округ вошел в четверку лидеров России по темпам расселения аварийного жилья. По данным Фонда развития территорий, за первые шесть месяцев 2026 года в регионе ликвидировали 40,3 тысячи квадратных метров непригодного фонда.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Строительство жилых комплексов

Итоги по стране и региону

В целом по России за полугодие 2026 года расселили 595 тысяч квадратных метров жилья, в новые квартиры переехали 34,8 тысячи человек.

"Регионы активно включаются в работу. За счет собственных средств жилищные условия улучшили более 15,2 тыс. человек, объем непригодного фонда сократился на 257,7 тыс. кв. м", — сообщил генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин.

Программа работает с 2008 года. С 2019 года, когда ее включили в нацпроект "Инфраструктура для жизни", в новое жилье переехали около миллиона человек, а общая площадь снесенных или реконструированных домов превысила 16,5 миллионов квадратных метров.

Ситуация в Сургутском районе

Основной объем работ в Югре сосредоточен в Сургутском районе. В 2026 году на жилищные программы здесь выделили 6,9 млрд рублей. Эти средства пойдут на переселение жителей аварийного и ветхого фондов, а также людей с инвалидностью, многодетных семей и участников СВО с членами их семей.

По словам главы Сургутского района Андрея Трубецкого, финансирование позволит улучшить условия жизни примерно 1,5 тысячи семей.

Показатель Сургутского района 2025 год 2026 год Объем финансирования 5,6 млрд руб. 6,9 млрд руб. Результат / План 1273 квартиры ~1,5 тыс. семей