Жить в развалинах больше не получится: ХМАО обновил жилищный фонд с невероятной скоростью

Ханты-Мансийский автономный округ вошел в четверку лидеров России по темпам расселения аварийного жилья. По данным Фонда развития территорий, за первые шесть месяцев 2026 года в регионе ликвидировали 40,3 тысячи квадратных метров непригодного фонда.
В целом по России за полугодие 2026 года расселили 595 тысяч квадратных метров жилья, в новые квартиры переехали 34,8 тысячи человек.
"Регионы активно включаются в работу. За счет собственных средств жилищные условия улучшили более 15,2 тыс. человек, объем непригодного фонда сократился на 257,7 тыс. кв. м", — сообщил генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин.
Программа работает с 2008 года. С 2019 года, когда ее включили в нацпроект "Инфраструктура для жизни", в новое жилье переехали около миллиона человек, а общая площадь снесенных или реконструированных домов превысила 16,5 миллионов квадратных метров.
Основной объем работ в Югре сосредоточен в Сургутском районе. В 2026 году на жилищные программы здесь выделили 6,9 млрд рублей. Эти средства пойдут на переселение жителей аварийного и ветхого фондов, а также людей с инвалидностью, многодетных семей и участников СВО с членами их семей.
По словам главы Сургутского района Андрея Трубецкого, финансирование позволит улучшить условия жизни примерно 1,5 тысячи семей.
|Показатель Сургутского района
|2025 год
|2026 год
|Объем финансирования
|5,6 млрд руб.
|6,9 млрд руб.
|Результат / План
|1273 квартиры
|~1,5 тыс. семей
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