145 рублей за литр — не предел? Власти Камчатки начали проверку цен на бензин

На одной из частных АЗС в Петропавловске-Камчатском цена за литр бензина АИ-92 достигла 145 рублей. Эта цифра существенно превышает средний показатель по России, который держится в районе 100 рублей.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Очередь советских автомобилей на АЗС на закате

В администрации Камчатского края объясняют скачок стоимости мировыми котировками на нефть и расходами на перевозку топлива. Однако профильные специалисты указывают на специфику полуострова: ограниченный объем поставок и сложную логистику, которая делает регион зависимым от стоимости доставки.

Показатель Значение Цена АИ-92 на частной АЗС (Камчатка) 145 руб./литр Средняя цена АИ-92 по РФ ~100 руб./литр Разница с общероссийским уровнем +45%

Местные власти обещают проверить точки продажи на соблюдение ценовых норм. Также в регионе обещают внедрить меры для стабилизации рынка.

В крае открывается всё больше частных заправок. Теоретически это должно усилить конкуренцию и сбить цены, но пока рынок остается нестабильным.

"Ситуация с топливом на Камчатке всегда упирается в плечо доставки. Когда стоимость логистики растет или цепочки поставок сужаются, частный сектор первым закладывает эти риски в конечный ценник. Конкуренция между частниками может сработать, только если в регион зайдет больше крупных игроков с собственным терминалом", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов