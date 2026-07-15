145 рублей за литр — не предел? Власти Камчатки начали проверку цен на бензин

На одной из частных АЗС в Петропавловске-Камчатском цена за литр бензина АИ-92 достигла 145 рублей. Эта цифра существенно превышает средний показатель по России, который держится в районе 100 рублей.
В администрации Камчатского края объясняют скачок стоимости мировыми котировками на нефть и расходами на перевозку топлива. Однако профильные специалисты указывают на специфику полуострова: ограниченный объем поставок и сложную логистику, которая делает регион зависимым от стоимости доставки.
|Показатель
|Значение
|Цена АИ-92 на частной АЗС (Камчатка)
|145 руб./литр
|Средняя цена АИ-92 по РФ
|~100 руб./литр
|Разница с общероссийским уровнем
|+45%
Местные власти обещают проверить точки продажи на соблюдение ценовых норм. Также в регионе обещают внедрить меры для стабилизации рынка.
В крае открывается всё больше частных заправок. Теоретически это должно усилить конкуренцию и сбить цены, но пока рынок остается нестабильным.
"Ситуация с топливом на Камчатке всегда упирается в плечо доставки. Когда стоимость логистики растет или цепочки поставок сужаются, частный сектор первым закладывает эти риски в конечный ценник. Конкуренция между частниками может сработать, только если в регион зайдет больше крупных игроков с собственным терминалом", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.