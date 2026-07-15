Зелёная волна накрыла Южный Урал: почему лесов становится всё больше

На Южном Урале за весенний сезон высадили более 5 миллионов хвойных саженцев. Лесники и волонтёры освоили площадь в 1 161 гектар, что составляет 64% от плана. Об этом сообщил начальник Главного управления лесами Челябинской области Валерий Нигматуллин.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Посадка ели

Ресурсы и технологии посадок

Регион полностью обеспечивает себя посадочным материалом. В 16 местных питомниках вырастили 18 миллионов сеянцев. Из них 3 миллиона имеют закрытую корневую систему — с 1 марта эта технология стала обязательной для искусственного лесовосстановления. По словам Нигматуллина, годовой план по таким посадкам уже выполнен.

Кадровый дефицит и помощь волонтёров

Главным препятствием для развития лесного хозяйства стал острый дефицит рабочих рук. В питомниках остаются опытные сотрудники, но найти подсобных рабочих на весенне-летний сезон становится всё сложнее.

Часть нагрузки взяли на себя добровольцы. В акции "Сад памяти", проходившей с апреля по июнь, приняли участие 1 424 человека, которые высадили почти миллион деревьев. Самый массовый выезд состоялся 14 мая в Челябинском городском бору — там посадили около 10 тысяч сосен. Ранее, осенью прошлого года, в рамках акции "Сохраним лес" около 600 волонтёров высадили 322 тысячи саженцев.

"Люди откликаются на такие акции", — отметил Валерий Нигматуллин.

Нацпроект и борьба с пожарами

Челябинская область реализует нацпроект "Экологическое благополучие". Задача проекта — на 100% восстанавливать леса после вырубок или гибели. В прошлом году регион превысил этот показатель, достигнув 160%, и сейчас сохраняет такую же динамику.

Статья расходов Сумма (руб.) Всего по нацпроекту 126 миллионов Лесовосстановительные работы 23 миллиона Развитие питомнического хозяйства 15 миллионов

Ситуация с лесными пожарами остается стабильной. В текущем сезоне зафиксировано 80 возгораний на площади чуть более 300 гектаров. Эти потери значительно меньше объемов новых посадок.

Экспертная проверка:

эколог / специалист по природопользованию эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов