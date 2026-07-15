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Электрички Казанского и Курского направлений в Москве изменят график движения 17–19 июля

Россия » Центр » Московская область

В выходные с 17 по 19 июля изменится расписание пригородных поездов Казанского и Курского направлений, включая маршруты МЦД-2. Железнодорожники заменят стрелочные переводы на станциях Люберцы-1 и Царицыно.

Электричка
Фото: commons.wikimedia.org by Neu-Zwei, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Электричка

Работы пройдут в два этапа. На станции Люберцы-1 пути закроют в ночь с 17 на 19 июля с 23:50 до 06:50. На станции Царицыно ремонт назначили на 18 июля с 00:40 до 10:40. В эти периоды поезда пустят по соседним путям.

Станция Дата и время работ
Люберцы-1 17–19 июля, 23:50 – 06:50
Царицыно 18 июля, 00:40 – 10:40

Для пассажиров это означает сдвиги в графике. У части электричек изменится время прибытия и отправления, некоторые поезда пропустят часть остановок или пойдут по укороченным маршрутам. Часть рейсов вовсе выведут из расписания.

Проверить актуальное время отправления своего поезда можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте перевозчика или на информационных табло вокзалов и платформ.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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