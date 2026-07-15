Подольск наконец-то задышит: капитальное обновление дорог в округе решило проблему доступа к объектам

В Подольске отремонтировали три региональные дороги. Всего дорожники Мосавтодора обновили 11,5 километра покрытия. Это упростит проезд к жилым массивам и социальным объектам для 200 тысяч жителей округа.
Основной объем работ пришелся на Старосимферопольское шоссе. Между остановками "Станция Гривно" и "50 км" заменили семь километров асфальта. Теперь путь в микрорайоны Львовский и Климовск, к железнодорожной станции, церкви священномученика Сергия Подольского и подстанции скорой помощи станет быстрее и безопаснее для 20 тысяч водителей.
"Специалисты Мосавтодора обновили более 11,5 километров дорожного покрытия", — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
В центре Подольска обновили участок проспекта Ленина от улицы Комсомольской до улицы Карла Маркса. Протяженность работ составила 1,3 километра. Это облегчит доступ к дому-музею В. И. Ленина, музею "Подолье", городским усадьбам и собору Троицы Живоначальной.
Третий участок подготовили у села Покров на Домодедовском шоссе. Здесь заменили 3,2 километра покрытия на дороге, которая связывает Подольский и Домодедовский округа. На всех объектах использовали смесь ЩМА-16 — она медленнее изнашивается, что увеличивает срок службы дороги.
|Участок дороги
|Протяженность
|Значимость
|Старосимферопольское шоссе
|7 км
|Дорога в Львовский, Климовск и к скорой помощи
|Проспект Ленина (центр)
|1,3 км
|Доступ к музеям и собору Троицы Живоначальной
|Домодедовское шоссе (с. Покров)
|3,2 км
|Связь между Подольским и Домодедовским округами
Параллельно в округе обновляют муниципальные дороги. Из 39 запланированных участков общей длиной 25,5 километра работы уже завершили на 30 объектах. Сейчас дорожники заканчивают укреплять обочины и наносят дорожную разметку.
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