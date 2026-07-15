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Подольск наконец-то задышит: капитальное обновление дорог в округе решило проблему доступа к объектам

Россия » Центр » Московская область

В Подольске отремонтировали три региональные дороги. Всего дорожники Мосавтодора обновили 11,5 километра покрытия. Это упростит проезд к жилым массивам и социальным объектам для 200 тысяч жителей округа.

Ремонт дороги
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Ремонт дороги

Основной объем работ пришелся на Старосимферопольское шоссе. Между остановками "Станция Гривно" и "50 км" заменили семь километров асфальта. Теперь путь в микрорайоны Львовский и Климовск, к железнодорожной станции, церкви священномученика Сергия Подольского и подстанции скорой помощи станет быстрее и безопаснее для 20 тысяч водителей.

"Специалисты Мосавтодора обновили более 11,5 километров дорожного покрытия", — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В центре Подольска обновили участок проспекта Ленина от улицы Комсомольской до улицы Карла Маркса. Протяженность работ составила 1,3 километра. Это облегчит доступ к дому-музею В. И. Ленина, музею "Подолье", городским усадьбам и собору Троицы Живоначальной.

Третий участок подготовили у села Покров на Домодедовском шоссе. Здесь заменили 3,2 километра покрытия на дороге, которая связывает Подольский и Домодедовский округа. На всех объектах использовали смесь ЩМА-16 — она медленнее изнашивается, что увеличивает срок службы дороги.

Участок дороги Протяженность Значимость
Старосимферопольское шоссе 7 км Дорога в Львовский, Климовск и к скорой помощи
Проспект Ленина (центр) 1,3 км Доступ к музеям и собору Троицы Живоначальной
Домодедовское шоссе (с. Покров) 3,2 км Связь между Подольским и Домодедовским округами

Параллельно в округе обновляют муниципальные дороги. Из 39 запланированных участков общей длиной 25,5 километра работы уже завершили на 30 объектах. Сейчас дорожники заканчивают укреплять обочины и наносят дорожную разметку.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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