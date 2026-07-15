Старый завод превратили в огромную кухню: секретные рецепты Демидовых возвращаются на столы

В Нижнем Тагиле готовятся к проведению уникального гастрономического события — фестиваля горнозаводской кухни "ЗАВОДные ПИРоги", который развернется 8 августа на территории Старого Демидовского завода. Гости мероприятия смогут погрузиться в атмосферу Урала XVIII-XIX веков, когда формировались самобытные кулинарные традиции края. Организаторы обещают насыщенную программу с мастер-классами по приготовлению старинных блюд, лекциями об истории региональной еды и презентациями авторских меню от ведущих шеф-поваров. Несмотря на то что регион недавно столкнулся с паводком, культурная жизнь города продолжается в активном ритме.

Фото: commons.wikimedia.org by Gavrilov S.A., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Музей Старый Демидовский завод

Истоки уральского меню и секреты рабочих обедов

Гастрономический уклад уральских рабочих поселений складывался из привычек переселенцев со всей России, чьи рецепты смешивались с традициями татар, башкир и финно-угорских народов. Основу рациона составляли сытные и простые в приготовлении блюда: каши, щи, похлебки и знаменитые шаньги. Как отмечает tagilcity.ru, такой формат гастрономического фестиваля в Нижнем Тагиле пройдет впервые. Мы хотим познакомить гостей с историей местной кухни и показать, как традиционные рецепты могут звучать в современной авторской интерпретации.

"Популяризация локальной гастрономии через такие фестивали позволяет сохранить культурный код региона, превращая старинные заводы из промышленных объектов в живые центры притяжения", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Современное прочтение традиций и звездные гости

На фестивальной площадке свое видение классических рецептов представят известные кулинары, включая Максима Сысоева и Станислава Павлова. Особым гостем станет Олег Ольхов, шеф-повар Свято-Данилова монастыря, специализирующийся на древнерусской кухне, а также телеведущий Василий Емельяненко. Традиционно такие масштабные сборы привлекают туристов со всей области, хотя в этом году многим пришлось корректировать маршруты — например, санаторий Обуховский закрыли из-за катаклизма, что временно изменило туристические потоки на Среднем Урале. Однако в Нижнем Тагиле инфраструктура готова к приему посетителей в полной мере.

Для участников подготовят не только дегустации, но и образовательный блок о том, как суровые условия заводского быта диктовали выбор продуктов. Рабочие отдавали предпочтение выпечке с картофелем, рыбой и крупами, которую было удобно брать с собой в цеха. Важно, что мероприятие проходит при поддержке областного Министерства АПК, что подчеркивает значимость развития агротуризма. Жителям и гостям города стоит помнить о безопасности вблизи водоемов, учитывая, что в регионе участились происшествия на воде.

Ответы на популярные вопросы о фестивале в Нижнем Тагиле

Где именно пройдет мероприятие в Нижнем Тагиле?

Фестиваль примет эко-индустриальный технопарк "Старый Демидовский завод", расположенный на исторической индустриальной площадке города.

Кто из известных поваров приедет на праздник?

В программе заявлены мастер-классы от Василия Емельяненко и эксперта по монастырской и древнерусской кухне Олега Ольхова.

Какие блюда считаются основой горнозаводской кухни?

Исторически это похлебки, каши, соленья и разнообразные пироги или шаньги с начинками из сезонных овощей, рыбы, грибов и ягод.

В чем главная особенность фестивального меню?

Организаторы делают упор на сочетание традиционных народных рецептов XVIII-XIX веков с современными техниками приготовления и авторской подачей.

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