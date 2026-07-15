Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Машина превратилась в бомбу: опасный дефект привел к массовому отзыву моделей BMW
Млечный Путь буквально кишит монстрами: находка в древнем скоплении звёзд изменила взгляды физиков
Курить в Казахстане стали заметно реже: за год показатель просел почти на четверть
То, во что верили годами, оказалось мифом: врачи объяснили, как сохранить женское здоровье
Утренний кофе обманывает ваш мозг: последствия привычного ритуала оказались куда серьезнее ожиданий
Грибы отличаются одной мелочью: врачи объяснили, какой признак спасает от смертельной ошибки
Электрички Казанского и Курского направлений в Москве изменят график движения 17–19 июля
Подольск наконец-то задышит: капитальное обновление дорог в округе решило проблему доступа к объектам
Одна тарелка против пяти угроз: учёные назвали рацион, который защищает здоровье годами

Цифры просто зашкаливают: урожай пшеницы в Адыгее обеспечил региону неожиданный рывок вперед

Россия » Юг » Майкоп

В Гиагинском районе Адыгеи зафиксировали высокую урожайность озимой пшеницы — она достигла 49 центнеров с гектара, что превышает средние показатели по республике. О ходе жатвы ознакомился глава региона Мурат Кумпилов, посетив поля предприятия ООО "Краснодарагроальянс".

Комбайн убирает пшеницу в золотых лучах закатного солнца
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Комбайн убирает пшеницу в золотых лучах закатного солнца

"Такой результат — итог грамотной организации работы, применения современных агротехнологий и использования качественного семенного материала. В прошлом году здесь начали развивать садоводство, а уже этой осенью планируется расширение сада и строительство современного фруктохранилища", — отметил Мурат Кумпилов.

Глава республики поручил Министерству сельского хозяйства и местным властям помочь хозяйствам с оформлением заявок на господдержку. Это позволит аграриям задействовать ресурсы национальных проектов и государственных программ.

Показатель Значение
Урожайность пшеницы (ООО "Краснодарагроальянс") 49 ц/га
Планы на осень Расширение сада, строительство фруктохранилища

Повышение продуктивности полей в Гиагинском районе свидетельствует о переходе хозяйств на интенсивные методы земледелия. Внедрение качественных семян и технологий позволяет стабилизировать продовольственную безопасность региона и создавать базу для диверсификации производства, включая развитие садоводства.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Пожилым водителям станет страшно: цифровой контроль лишит многих прав в 2026 году
Авто
Пожилым водителям станет страшно: цифровой контроль лишит многих прав в 2026 году
Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее
Наука и техника
Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Газ
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Популярное
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса

Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.

Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval
Миллионы баррелей в ловушке: российский танкерный флот замер в ожидании фатального решения
Запад реализует стратегию истощения Украины, не считая вероятной её победу Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Последний нефтяной щит Америки рухнул: Трамп оказался перед мировым энергетическим штормом
Забытая яма в Якутске: как русские доказали то, во что не верила вся Европа
Забытая яма в Якутске: как русские доказали то, во что не верила вся Европа
Последние материалы
Корабельная романтика на берегу: каким станет Казанский район Рыбинска после благоустройства
На заправку не стоят часами: неожиданный разворот ситуации в Калмыкии и ряде областей страны
Деньги пришли без единого заявления: новый подход в Красноярском крае изменил жизнь молодых семей
Пенсионный возраст в России снова хотят изменить? Стало известно, что может ждать россиян
Больше никаких бесконечных очередей: Алтайский край изменит работу больниц и школ
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Луна берёт власть в середине июля: трём знакам повезёт больше всего, остальным — слушайте интуицию
Радиация снижена до минимума: новый стандарт обследования в регионе облегчит жизнь пациентам
Птицы буквально летят под колеса: трасса Р-23 в Псковской области обрекла колонию на гибель
Не каждая ссадина хочет заживать: врачи назвали признак, который нельзя оставлять без внимания
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.