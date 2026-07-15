Цифры просто зашкаливают: урожай пшеницы в Адыгее обеспечил региону неожиданный рывок вперед

В Гиагинском районе Адыгеи зафиксировали высокую урожайность озимой пшеницы — она достигла 49 центнеров с гектара, что превышает средние показатели по республике. О ходе жатвы ознакомился глава региона Мурат Кумпилов, посетив поля предприятия ООО "Краснодарагроальянс".

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Комбайн убирает пшеницу в золотых лучах закатного солнца

"Такой результат — итог грамотной организации работы, применения современных агротехнологий и использования качественного семенного материала. В прошлом году здесь начали развивать садоводство, а уже этой осенью планируется расширение сада и строительство современного фруктохранилища", — отметил Мурат Кумпилов.

Глава республики поручил Министерству сельского хозяйства и местным властям помочь хозяйствам с оформлением заявок на господдержку. Это позволит аграриям задействовать ресурсы национальных проектов и государственных программ.

Показатель Значение Урожайность пшеницы (ООО "Краснодарагроальянс") 49 ц/га Планы на осень Расширение сада, строительство фруктохранилища

Повышение продуктивности полей в Гиагинском районе свидетельствует о переходе хозяйств на интенсивные методы земледелия. Внедрение качественных семян и технологий позволяет стабилизировать продовольственную безопасность региона и создавать базу для диверсификации производства, включая развитие садоводства.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов