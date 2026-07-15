Над экономикой Астраханской области нависли риски: обмеление Каспийского моря ускорилось в два раза за пять лет

Каспийское море стремительно мелеет, что создает прямые риски для экономики Астраханской области. За последние три десятилетия водная поверхность сократилась почти на 29 тысяч квадратных километров. Российские ученые, изучавшие спутниковые снимки с 1993 по 2025 год, предупреждают: падение уровня воды не замедляется, а напротив — ускоряется.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Закат над Каспийским морем

Скорость обмеления и цифры

С 1996 по 2025 год Каспий потерял 28 644 квадратных километра поверхности. Чтобы понять масштаб: эта территория почти в шесть раз превышает площадь всей Астраханской области.

Динамика падения уровня воды за последние годы стала тревожной. Если до 2020 года море опускалось в среднем на 10 сантиметров в год, то в период с 2020 по 2024 год темпы выросли более чем в два раза.

Показатель Значение Общая потеря площади (1996–2025 гг.) 28 644 кв. км Общее снижение уровня воды с 1995 г. почти 3 метра Среднее падение уровня (2020–2024 гг.) 22,7 см в год

Угрозы для Астрахани и региона

Для жителей и предпринимателей Астраханской области эти цифры означают конкретные хозяйственные проблемы. Регион принимает удар на себя, так как здесь расположена северная часть моря и ключевая транспортная артерия — Волго-Каспийский морской судоходный канал.

Отступление воды затрудняет навигацию и работу портов. Судам становится сложнее заходить в причалы, что может привести к росту логистических затрат. Под ударом оказывается и рыболовство: меняется соленость воды и состояние экосистем дельты Волги, что напрямую влияет на уловы и кормовую базу рыб.

"Обмеление влияет на работу портов, рыболовство и состояние уникальных экосистем дельты Волги", — отмечают исследователи.

Прогнозы до конца века

Будущее Каспия зависит от климатических условий и водного баланса. Ученые предполагают, что к концу XXI века уровень моря продолжит снижаться. Точный масштаб падения определить сложно, но существующие сценарии варьируются от умеренных до катастрофических — от 2 до 21 метра.

Специалисты продолжают следить за ситуацией через спутниковый мониторинг. Эти данные позволят точнее рассчитать, когда потребуется масштабная перестройка портовой инфраструктуры и как адаптировать сельское хозяйство и рыболовство к новым условиям.

Экспертная проверка: аграрный эксперт аграрный эксперт Виктор Смирнов