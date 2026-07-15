В Калмыкии началась уборка зерновых. Аграрии планируют собрать урожай с 300 тысяч гектаров, что на 10 тысяч гектаров больше показателей прошлого года. В кампании участвуют более 650 сельхозорганизаций и фермерских хозяйств, задействовав свыше 2 тысяч комбайнов.
Правительство республики обеспечило хозяйства недельным запасом топлива и помогло заключить прямые договоры с поставщиками по сниженным ценам.
По данным районных отделов АПК, сейчас обмолочено около 30% зернового клина. При благоприятной погоде республика может получить 1 миллион тонн зерна.
|Показатель
|Значение
|Площадь уборки (2025)
|~300 тыс. га
|Количество техники
|Более 2 тыс. комбайнов
|Прогноз урожая
|До 1 млн тонн
"Такой результат Калмыкия показывала в последний раз в 1989 году, когда произвели 960 тысяч тонн. Но тогда зерно убрали с площади около 450 тысяч гектаров. В 2025 году с 270 тысяч га обмолотили 820 тысяч тонн. При этом в прошлом году республика опередила Ростовскую область по урожайности зерновых на 3 центнера с гектара", — отметил агроном Борис Гольдварг.
Качество зерна подтвердили специалисты Донского филиала ФГБУ "Центр оценки безопасности и качества продукции АПК". Эксперты проверили первую партию пшеницы весом 12,5 тыс. тонн. Все 18 проб соответствуют 3-му классу продовольственной пшеницы, что делает её востребованной в хлебопекарной промышленности.
Рост урожайности при сокращении посевных площадей (по сравнению с 1989 годом) говорит об интенсификации сельского хозяйства в Калмыкии. Переход на более качественные сорта и современные технологии позволяет получать больше зерна с каждого гектара, что укрепляет продовольственную безопасность республики и её конкурентоспособность на рынке соседних регионов.
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.