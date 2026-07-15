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Земля вспомнила щедрые годы: Калмыкия идёт к урожаю, которого не было с СССР

Россия » Юг » Элиста

В Калмыкии началась уборка зерновых. Аграрии планируют собрать урожай с 300 тысяч гектаров, что на 10 тысяч гектаров больше показателей прошлого года. В кампании участвуют более 650 сельхозорганизаций и фермерских хозяйств, задействовав свыше 2 тысяч комбайнов.

Ночная уборка зернового поля комбайнами
Фото: Pravda.Ru by Марина Лебедева is licensed under Все права защищены
Ночная уборка зернового поля комбайнами

Правительство республики обеспечило хозяйства недельным запасом топлива и помогло заключить прямые договоры с поставщиками по сниженным ценам.

По данным районных отделов АПК, сейчас обмолочено около 30% зернового клина. При благоприятной погоде республика может получить 1 миллион тонн зерна.

Показатель Значение
Площадь уборки (2025) ~300 тыс. га
Количество техники Более 2 тыс. комбайнов
Прогноз урожая До 1 млн тонн

"Такой результат Калмыкия показывала в последний раз в 1989 году, когда произвели 960 тысяч тонн. Но тогда зерно убрали с площади около 450 тысяч гектаров. В 2025 году с 270 тысяч га обмолотили 820 тысяч тонн. При этом в прошлом году республика опередила Ростовскую область по урожайности зерновых на 3 центнера с гектара", — отметил агроном Борис Гольдварг.

Качество зерна подтвердили специалисты Донского филиала ФГБУ "Центр оценки безопасности и качества продукции АПК". Эксперты проверили первую партию пшеницы весом 12,5 тыс. тонн. Все 18 проб соответствуют 3-му классу продовольственной пшеницы, что делает её востребованной в хлебопекарной промышленности.

Значение урожая для региона

Рост урожайности при сокращении посевных площадей (по сравнению с 1989 годом) говорит об интенсификации сельского хозяйства в Калмыкии. Переход на более качественные сорта и современные технологии позволяет получать больше зерна с каждого гектара, что укрепляет продовольственную безопасность республики и её конкурентоспособность на рынке соседних регионов.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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